Vier personen naar ziekenhuis na fikse keukenbrand

Vier personen zijn in de nacht van woensdag op donderdag naar het ziekenhuis vervoerd omdat ze rook hadden ingeademd bij een fikse keukenbrand. Meerdere huizen moesten ontruimd worden en de brandweer heeft diverse huisdieren uit de in brand staande woning gered. Meerdere honden en tenminste één kat.

De brand ontstond rond 01.15 uur in de keuken aan de Busken Huetstraat. Anderhalf uur later was de brand geblust. Wel moest de brandweer eerst de ontruimde woningen ventileren, voordat de bewoners terug naar huis konden. De woning waar de brand ontstond is tijdelijk onbewoonbaar.