VVD verzet zich tegen verkeersplannen: de auto moet in Den Haag kunnen doorrijden

De grootste coalitiepartij in Den Haag neemt afstand van de plannen voor het vergroten van de verkeersveiligheid in de stad. Wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) kiest in zijn voorstellen voor het centraal stellen van de voetganger en fietser. De liberalen willen juist ‘meer doorstroming’ voor de auto. “Dat is goed voor mensen die hier werken. Die moeten gewoon kunnen doorrijden”, aldus VVD-raadslid Det Regts.

De VVD vindt daarbij steun bij de grootste oppositiepartij in de raad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos. “Er zijn heel veel mensen die een auto keihard nodig hebben voor hun werk, die gaan niet fietsen”, stelt raadslid Jelle Meinesz.

De opstelling van vooral de VVD leidde donderdag tijdens een commissievergadering tot verbazing bij andere coalitiegenoten. “Stoere praatjes”, aldus Marieke van Doorn van D66. “Maar als het om echte keuzes gaat, geeft de VVD niet thuis.” Regts: “Wij zijn een groot voorstander van verkeersveiligheid. Maar de wethouder moet zich ook inzetten voor mensen met een auto.”

Stevige maatregelen

Van Asten maakte vorige week stevige maatregelen bekend om het aantal verkeersdoden in twee jaar naar nul terug te brengen. Daarom gaan gevaarlijke kruispunten op de shop, worden maatregelen genomen rond scholen en wordt dertig kilometer per uur de snelheidsnorm voor verkeer. Streven is dat binnen twee jaar iedere deelnemer aan het verkeer veilig thuis komt.