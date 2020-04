Antikraakbewoners Moerwijk niet tevreden met regeling voor verlaat vertrek

De bewoners van antikraakpanden in Moerwijk-Oost die zijn verzameld in de groep Moerwijk-Oost Blijft Binnen zijn niet te spreken over het feit dat ze hun woning toch moeten verlaten terwijl coronamaatregelen nog van kracht zijn. De bewoners kregen eerder te horen dat ze per 19 mei moesten vertrekken. Later gaf Vestia aan dat die datum werd verschoven naar 1 juli, AdHoc sprak van een vertrek op 1 juni.

“Omdat Ad Hoc zo graag een wit voetje wil halen moeten we niet alleen een maand eerder weg, maar wordt ons zelfs gevraagd om onze vloerdelen al per uiterlijk 19 mei in de container te gooien, wat er dus eigenlijk op neerkomt dat we niet eens langer mogen blijven wonen dan oorspronkelijk al lang het plan was”, zo schrijft men.

Leegstandsbeheerder Ad Hoc gaf eerder op Den Haag FM aan dat er goed overleg was over het aanstaande vertrek: “Onze insteek is om mensen te helpen aan woonruimte. Dus we zetten echt alles op alles om overal onze units aan te bieden waar woningen vrijkomen, we proberen iedereen een doorschuifplek te bieden.” Bewoners stellen dat het aanbod van doorschuifmogelijkheden “niet is om over naar huis te schrijven” is.

