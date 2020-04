Barbecueën in parken verboden

De gemeente Den Haag wijst erop dat de coronamaatregelen blijven gelden tot en met 19 mei en dus ook aankomend weekend en Koningsdag. Normaal gesproken zijn er tijdens het weekend allerlei zoals vrijmarkten, festivals en andere feestelijkheden in de stad, maar die zijn vanwege het coronavirus komen te vervallen. “Iedere samenkomst, hoe goed bedoeld ook, is niet toegestaan”, benadrukt de gemeente. Om te voorkomen dat mensen met het mooie weer gaan barbecueën in de Haagse parken, is met ingang van vandaag barbecueën in de meeste parken verboden. Om welke parken het precies gaat, is door de gemeente niet bekendgemaakt.

Thuis blijven, alleen naar buiten voor een noodzakelijke boodschap en buitenshuis overal 1,5 meter afstand houden blijft onverminderd van kracht. Daarnaast blijven de parkeergelegenheden bij parken, stranden en recreatiegebieden afgesloten. Zo worden mensen geweerd die niet te voet of met de fiets komen. De parken zelf blijven voor buurtgenoten vooralsnog gewoon open, maar met de hernieuwde oproep toch vooral afstand te bewaren.

Plv. voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, burgemeester Johan Remkes van Den Haag: “Zoveel mogelijk thuis blijven werkt. Daar zien we nu de eerste resultaten van. Dat moeten we dus volhouden. We doen dit niet alleen voor de gezondheid en de veiligheid maar ook voor onze ondernemers en hun werknemers die nu niet of heel beperkt kunnen opereren. Hoe beter we ons aan de maatregelen houden, hoe eerder zij én wij allemaal weer aan de slag kunnen.”

De komende weken worden er door de gemeenten in de Veiligheidsregio snel afspraken gemaakt met de sportverenigingen en –accommodaties om de ruimte die het kabinet geeft voor sport en bewegen voor kinderen en jongeren vorm te geven. Daarbij zoeken we naar het maximaal benutten van deze verruiming zodat de jeugd, onder begeleiding van sportinstructeurs, trainers en jeugdwerkers, energie kwijt kan en ouders en opvoeders even de handen vrij hebben.

Tijdens het wekelijkse overleg van de burgemeesters in de veiligheidsregio is expliciet stilgestaan bij de penibele situatie waarin veel verpleeghuizen, maar ook de thuis- en de mantelzorg zich bevinden, nu zowel onder de bewoners, patiënten en cliënten als de medewerkers veel mensen besmet zijn. “De getroffenen maken een heel nare ziekte door en de niet-getroffenen moeten in grote afzondering leven of werken met een veel kleiner team dan gebruikelijk. Zowel de feitelijke als de emotionele belasting is groot. Ook daarom moeten we de beperkingen nog even volhouden”, zegt Johan Remkes.

Foto: De drukte vorige week in het Zuiderpark / Regio 15.