Bourdonklok Waalsdorpervlakte wordt toch geluid tijdens Dodenherdenking

Op de Waalsdorpervlakte zal op 4 mei toch het geluid klinken van de Bourdonklok, ook is er een besloten ceremonie tijdens Dodenherdenking. Dat heeft het Erepeloton Waalsdorp bekendgemaakt. Eerder gaf voorzitter van het Erepeloton nog op Den Haag FM aan dat de klok niet zou klinken, omdat publiek dat als uitnodiging zou kunnen opvatten om toch naar de vlakte te komen. De oproep om niet te komen en thuis te herdenken staat nog steeds. “In overleg met gemeente Wassenaar is er een protocol opgesteld, dat verzoek is voorgelegd aan de Veiligheidsregio Haaglanden en daarvan is gezegd ‘ja, dit kan'”, zegt Erepeloton-voorzitter Vincent van Gaal op Den Haag FM.

Vanwege de coronamaatregelen zijn bezoekers dit jaar niet toegestaan op de vlakte. “In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is de jaarlijkse herdenking op 4 mei op de Waalsdorpervlakte dit jaar, helaas, niet toegankelijk voor het publiek.” Doorgaans zijn duizenden mensen op 4 mei bij de herdenking. “In deze tijd wordt u opgeroepen om de 4 mei-herdenking thuis via de televisie of online te volgen”, zo schrijft men. Het gebied van de herdenking is op 4 mei gesloten voor publiek. “Er wordt gehandhaafd. Ga je toch, dan wordt er niet gewaarschuwd en heb je direct een bekeuring aan je broek.”

In plaats daarvan zal er dit jaar zal een besloten ceremonie zijn op de vlakte, daar zijn vertegenwoordigers van Erepeloton Waalsdorp, de gemeente Wassenaar, de gemeente Den Haag, de Stichting Nationale Herdenking ’s-Gravenhage, van Stichting Oranjehotel, Dunea en Stedin aanwezig. Zij zullen een krans of bloemstuk leggen tijdens de herdenking. Een live-registratie van de herdenking is, zoals ieder jaar, te zien bij RTL4.

