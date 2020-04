News updates relating to the coronavirus in The Hague

Streep door drive-in bioscoop op Malieveld

Het leek een sympathiek plan; gebruik het Malieveld als een drive-in bioscoop, zodat mensen samen in hun auto’s een film kunnen kijken, maar toch op afstand van elkaar blijven. Toch gaat het plan van Joris Hentenaar voorlopig niet door. De gemeente Den Haag geeft geen vergunning af voor het evenement, “omdat het in strijd is met de noodverordening”, bevestigt een woordvoerster aan Den Haag FM.

Toch legt de bedenker zich er niet bij neer. “Het verhaal is nog niet uit de lucht, maar de huidige restricties beperken het concept. Het mag gewoon niet. Punt”, zegt Hentenaar in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Evenementen zijn slagroom op de samenleving, dat moet je af en toe een beetje toelaten.”

“Wat is nou het probleem? Ik zie het gewoon niet”, zo stelt Hentenaar: “Iedereen zit veilig in de auto. Ik wilde iets organiseren waar we even bij weg kunnen dromen, maar er komt geen vergunning. het plan wordt in de kiem gesmoord.” Hentenaar stelt dat er in samenwerking met mensen uit de evenementenbranche heus wel wat te organiseren is. “Op zich vinden ze het een mooi plan, maar wat de reden is is dat onder meer de burgemeesters van de vier grote steden hebben besloten om geen evenementen, in de ruimste zin van het woord, toe te laten tot 1 september. Met specialisten in de evenementenbranche valt best maatwerk te leveren waardoor je kunt voldoen aan de anderhalvemetersamenleving-restricties. Ook met een drive-in bioscoop.”

Hentenaar vindt de coronamaatregelen sowieso diffuus: “Waarom mogen we niet naar een museum, maar wel naar de Hornbach?” De ondernemer loopt nu met het idee rond om kunst op te gaan hangen in de bouwmarkt, zodat mensen het toch kunnen zien. “Probeer wat meer te denken wat er wel kan.”

