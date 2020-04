Haagse tv-kok Pierre Wind bezorgt maaltijden aan huis

De Haagse tv-kok Pierre Wind gaat vanaf dit weekend maaltijden aan huis bezorgen. Zijn vaste succesrestaurant De Hoftrammm kan nog zeker een maand niet rijden. Daarom heeft Wind besloten de maaltijden voortaan maar naar de gasten toe te brengen.

Onder de noemer Prakkie in een bakkie belooft hij “unieke kwaliteitsprakkies”. Wind toont online hoe de maaltijden moeten worden opgewarmd.

De Hoftrammm van Wind en ondernemer Bobby van Galen geldt als een van de prominentste culinaire attracties van Den Haag. Het rijdende restaurant zag in 2014 het levenslicht en maakte inmiddels meer dan 1500 ritten die stuk voor stuk waren uitverkocht. Gasten moeten doorgaans maanden van tevoren reserveren voor een plekje.

Behalve in De Hoftrammm kookt Pierre Wind ook regelmatig in zijn restaurant Het Trammmhuys in Voorburg. Maar ook deze moest vanwege de coronamaatregelen voor onbepaalde tijd de deuren sluiten. Wind staat bekend om zijn extravagante geur- en smaakcombinaties en zijn experimentele manier van koken. De Haagse chef-kok is ook een van de prominente landelijke ambassadeurs van kooklessen voor jongeren, om gezond eten te bevorderen. Eerder Wind samen met foodblogger Renske van Buren in deze reportage van Den Haag FM praktische en culinaire kooktips.