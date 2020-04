LIVEBLOG: eerste quarantaine Koningsdag en coronameivakantie voor de deur

Sinds deze week weten we dat de maatregelen voor het grootste deel blijven gelden tot ten minste 20 mei. Vandaag is de ‘laatste schooldag’ voor de meeste Haagse kinderen, want de meivakantie begint morgen. De basisscholen maken zich op om na de vakantie weer gedeeltelijk open te gaan.

Veel mensen zouden op vakantie gaan en ook het vieren van Koningsdag stond bij iedereen op de planning. Lekker naar één van de Haagse vrijmarkten op de Fred of Thomsonlaan bijvoorbeeld kan nu niet. Wat gaat Den Haag de komende dagen doen nu de corona maatregelen gelden?

Wat er allemaal te doen is in Den Haag en al het Haagse coronanieuws lees je in dit liveblog.

Regentes bestaat 100 jaar en kan vanwege de corona uitbraak geen groot jubileumfeest vieren. Het ‘feestje’zal op een later moment gevierd worden vertelt Niké Mulder van De Nieuwe Regentes aan Den Haag FM.

Wel is er een documentaire gemaakt over het voormalige zwembad, die morgen door Omroep West wordt uitgezonden.

Luister hier naar het interview met Niké Mulder



Koningsdag in de Passage

