Teleurstelling na advies: “Den Haag verliest als literatuurstad zijn glans’

De Jan Campert-Stichting is teleurgesteld over het advies van een commissie om vanaf 2021 het budget met een kwart te verminderen. Volgens voorzitter Aad Meinderts is het vervolg dat de stichting “slechts de literaire prijzen van Den Haag kan toekennen, waaronder de Constantijn Huygensprijs en de Jan Campertprijs”. Zelfs voor de prijsuitreikingen zou te weinig geld beschikbaar zijn gesteld. “De boodschap die dit advies uitstraalt, is dat literatuur er nauwelijks toe doet.”

Veel toekomstplannen van de Jan Campert-Stichting vallen – als het advies door het stadsbestuur wordt overgenomen – in duigen. “Het jaarlijks symposium en het jaarboek – met essays over de laureaten en bijdragen van het symposium – sneuvelen sowieso als het advies wordt overgenomen. ‘Literatuur en 75 jaar bevrijding’ zal dan de laatste literaire middag zijn die de Jan Campert-Stichting organiseert. Nieuwe plannen kunnen niet worden uitgevoerd. Zoals online lesprogramma’s voor Haagse scholieren en een evenement voor het algemene publiek met de laureaten, dat met en in de Openbare Bibliotheek georganiseerd zou worden.”

De Jan Campert-Stichting wordt gerund door vrijwilligers en werkt samen met het Literatuurmuseum. De korting levert de gemeente dan ook nauwelijks geld op, benadrukt de stichting. De stichting zegt stellig: “Den Haag verliest zijn glans als literatuurstad. De boodschap die dit advies uitstraalt, is dat literatuur er nauwelijks toe doet. En dat in een tijd waarin ontlezing als een groot maatschappelijk probleem wordt gezien.”

Schrijver Remco Campert reageerde op de bezuinigingsberichten als volgt: “Den Haag, koester de Jan Campert-Stichting, die ooit door je eigen gemeenteraad werd opgericht, koester de literatuur, koester het lezen. Het kost je bijna niets. Ja, liefde voor de leescultuur. Dat wel.”

Een adviescommissie die adviseert welke instellingen een meerjarige subsidie van Den Haag moeten krijgen, vindt de kwaliteit of de organisatie van verschillende instellingen zo zwak, dat er geen geld meer naartoe moet gaan. Als dit advies wordt opgevolgd, krijgt een aantal gerenommeerde culturele instellingen in Den Haag zeer waarschijnlijk vanaf 2021 helemaal geen subsidie meer van de gemeente. Het gaat daarbij onder meer om het literaire muziekfestival Crossing Border, het kunstfestival TodaysArt, Muzee Scheveningen, Museum Bredius, het Zuiderparktheater en dansgezelschappen De Dutch Don’t Dance Division (DDDDD) en Lonneke van Leth Dans.