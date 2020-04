Vier Koningsdag in quarantaine en steun lokale Haagse ondernemers

Er wordt nogmaals opgeroepen om de komende dagen thuis te blijven, zo ook met Koningsdag en de nach. Hieronder een overzicht van Haagse initiatieven om Koningsdag en Koningsnach dit jaar in quarantaine gezellig te maken.

Missen wij een Haagse oranje actie? Laat het ons weten en mail naar info@denhaagfm.nl

Pex Koningsdag 2020: Stay HOME stay SAFE Livestream!

Op Koningsdag is er ieder jaar een vrijmarkt voor kinderen, staan er springkussens bij Pex en is er een gezellig feestje voor de ouders. Dit jaar kan dat niet doorgaan vanwege de coronaregels, maar het restaurant in de Bosjes van Pex wil toch voor gezelligheid zorgen en organiseert daarom tijdens borreltijd de Pex Koningsdag 2020: Stay HOME stay SAFE Livestream!

De Haagse binnenstad opfleuren met eigengemaakte vlaggen: #vlagvoormijnstad

De Naaierij in de Boekhorststraat wil een positieve vibe creëren, door de hele binnenstad vol te hangen met zelfgemaakte vlaggetjes van buurtbewoners en ondernemers.

Iedereen die er maar zin in heeft en bij wil bijdragen aan vrolijke straten kan meedoen en een vlag maken. Op de website van de Haagse meiden vind je het patroon en je kan eventueel ook stof ophalen als je niks thuis hebt liggen om te recyclen.

De vlag(gen) kan je dit weekend inleveren bij de Naaierij of Schroeder Torenstraat. Zij maken dan een vlaggenlijn. Red je het niet voor Koningsdag dan kan het ook later, want het project loopt nog tot 1 september. LIjkt ons in ieder geval een vrolijk gezicht, dus als de binnenstad vol hangt en jullie blijven vlaggen maken, dan kunnen we misschien heel Den Haag volhangen?

Geen bier, geen vertier, maar wel lekker zakkie friet

Bij restaurant van Kinsbergen vinden ze dat bij Koningsdag ‘een lekkere vette bek’ hoort en organiseren daarom: ‘Geen bier, geen vertier. Maar wel lekker zakkie friet’. Bij de horecazaak aan het Prins Hendrikplein kan je koffie en een picknick ophalen om wandelend of thuis op balkon of in je tuin te nuttigen. Op Koningsdag nu dus ook een zak patat uit het raam.

Laat een Vegan Oranje Tompouche thuis bezorgen

Epicurieus is een Haagse bakkerij groothandel die aan horecazaken vegan pâtisserie en viennoiseries levert. Omdat veel restaurants en lunchrooms nu gesloten zijn, kunnen ook particulieren afhalen en laten bezorgen op bestelling. Voor Koningsdag is er speciaal oranjegebak en worden oranje tompouchen ambachtelijk helemaal plantbased bereid.

King’s Day 2020 The big orange quarantine-festival

IIamTheHague organiseert King’s Day 2020 The big orange quarantine-festival. De Haagse vereniging voor internationale studenten organiseert dit met andere studentenverenigingen uit de regio.

Er is een Queen Maxima Stage met RNB, HipHop en Trap, een King Willy Stage met Pop, Hits en Eclectic en op de Royally Deep Stage zal online Deep House, House en Techno worden gedraaid. Tijdens de coronadagen organisseert IIamTheHague elke dinsdag en donderdag ook een live DJset en pubquiz op afstand via streaming.

Beste koninklijke koekuhbakkah van Den Haag wedstrijd

Bakkerij Victor Driessen heeft een heel Koningsweekend met allerlei oranje en rood-wit-blauwe lekkernijen en Hollandse muziek uit de speakers. Op zaterdag kunnen alle kinderen bij de bakker in de Vogelwijk koekjesdeeg ophalen om zelf thuis te gaan bakken. Wie maakt het koninklijkste koekje? Victor kiest het meest koninklijke koekje uit, en diegene ontvangt op Koningsdag een prijs.

Politieke Koningsdag Pubquiz

Weet jij veel van het koningshuis en nieuws en politiek? Iets anders dan een popquiz? Dan kan je meedoen met de Koningsdag Pubquiz van JOVD Den Haag. Zij organiseren maandag om 20.30 uur een quiz met vragen over Zijne Majesteit maar ook over nieuws en politiek. Prijs: een heus rommelmarkt pakket. De jonge liberalen organiseren ook een livestream met muziek en politieke fragmenten.

Jules toast op de koning

Bij Cafe Bistro Jules kan je een koningsdag borrelpakket bestellen. Het is de bedoeling om dan gezamenlijk vanuit huis om 16 uur te toasten op de koning.

Koningsnach

Haagse Online Koningsnach Pubquiz

De grootste Haagse Online Pubquiz wordt op Koningsnach georganiseerd. Onze nachtburgmeester Pat Smith zal dit online event live hosten vanuit Jorplace Hostel in Scheveningen.

Aanstormend Haags talent DJ Flash Junior slotact van XXL Preparty op Koningsnacht

Jongeren platform Ztack heeft alle jonge aanstormende DJ talenten geprogrammeerd tijdens Koningsnach. Je kan zondagavond van 19.00 tot 2.00 luisteren naar verschillende DJ’s, uit heel Nederland, onze regio (Jay Riet en Ian Zwaardski) en naar onze eigen Haagse Ingmar Schilte.

De Haagse DJ en producer, bekend als DJ Flash Junior sluit de XXL Preparty af en is te horen vanaf 1.00 uur in de nach.