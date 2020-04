“Den Haag mag prostituees tijdens coronacrisis niet aan lot overlaten”

De fracties van ChristenUnie, CDA en PvdA in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel actie onderneemt voor vrouwen en mannen in de prostitutie die door de coronacrisis in de problemen komen. Veel prostituees hebben volgens de partijen nu niet eens geld voor voedsel.

Een grote groep sekswerkers is niet geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en krijgt daardoor geen steun van de overheid en zit in acute problemen. “Ze werken nu noodgedwongen thuis door, er kan sprake zijn van uitbuiting en hun gezondheid loopt gevaar”, schrijven de partijen in een persbericht. Stieneke van der Graaf (ChristenUnie): “Al wekenlang vindt er een stille ramp plaats onder vrouwen en mannen in de prostitutie. De nood is hoog en het kabinet doet te weinig”