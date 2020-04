Molukse vlaggen wapperen voor de Indonesische ambassade

Vandaag op 25 april werd er door een kleine groep Nederlanders met een Molukse culturele achtergrond bij de ambassade van Indonesie aan de Tobias Asserlaan in Den Haag gedemonstreerd. Onder begeleiding van de politie stonden de betogers op ruime afstand van elkaar met vlaggen en spandoeken met leuzen erop.

De groep vraagt aandacht voor misstanden op de 999 eilanden. De onafhankelijkheid van de Republiek der Zuid Molukken (Rebublic Maluku Selatan, afgekort RMS) werd vandaag precies 70 jaar geleden uitgeroepen, maar heeft sindsdien een regering in ballingschap in Nederland.

“Wij staan hier om de Indonesische autoriteiten te vragen om de politieke gevangenen vrij te laten”, legt Enseline Lenahan uit aan Den Haag FM. “Honderden Molukkers zijn slachtoffer geworden van buitensporig geweld en intimidatie door de Indonesische politie en het leger. De mensenrechten van burgers die zich vreedzaam inzetten voor zelfbeschikking van Maluku worden geschonden. Wanneer zij uitkomen voor hun mening of vergaderingen en bijeenkomsten organiseren worden zij met bruut geweld opgepakt”.

Molukkers in Den Haag

Nederland kent een lange koloniale geschiedenis met de Molukse eilanden (vanaf 1602). In de jaren zeventig was Den Haag van heel het land, de gemeente waar de meeste Molukkers woonden. In de Houtrusthallen werd vanaf die tijd op 25 april jaarlijks de proclamatie van de RMS herdacht en kwamen Molukkers vanuit heel het land naar onze stad. De laatste viering van het uitroepen van de onafhankelijkheid werd in 2004 in de Volgelwijk gevierd.

Foto: Change the future of Maluku