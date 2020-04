Zin in een feestje? Kijk mee: online festival ‘Samen Haags’

Op zaterdag 25 april pakt Samen Haags uit met een sportief en cultureel dagje uit voor iedereen. Samen Haags is een online festival wat je gewoon vanuit je eigen woonkamer kan bezoeken. Het festival begint om 9.00 uur ’s morgens en duurt tot ongeveer 20.30 uur in de avond.

De Haagse ondernemers, Eva de Koning en Sofie den Dulk, bedachten het festival Samen Haags: “Dit wordt een live event voor jong en oud met elementen uit de sport en cultuur, twee sectoren die hard worden geraakt in deze corona tijd. Het wordt een echt ‘dagje uit’ met interactieve clinics, workshops en voorstellingen.”

Het programma bestaat uit verschillende workshops en activiteiten, zoals freerunnen voor thuis met Noa Man, verschillende yogalessen van Tanisha Mariposa, dans voor senioren en kinderen met De Dutch Don’t Dance Division, Poëzie met de Poezieboys, familie voorstelling Assepoes, naai je eigen mond kapje met Fred en een workshop ‘minder plastic afval’ van Julia van Rooij. Het festival wordt afgelsoten met een live optreden van de Haagse Camiel Meiresonne van de band Son Mieux.

Vrijwillige bijdrage

Het evenement is gratis toegankelijk, maar een vrijwillige donatie wordt op prijs gesteld. Twintig procent van de opbrengst wordt gedoneerd aan Stichting Leergeld, want “ook na deze tijd willen we namelijk dat iedereen kan sporten en cultuur kan opsnuiven”. De rest van de opbrengst wordt verdeeld tussen de ondernemers die dit evenement mogelijk hebben gemaakt. De dames sluiten af met: “Samen staan we sterk, samen Haags!”

Kijk hier live mee.



De hele week spraken we met ondernemers die een bijdrage leveren aan het festival. Te beginnen met de initiatiefnemers en bedenkers Eva en Sofie. Luister hier beneden de gesprekken terug.

Luister het hier naar het interview met Eva de Koning en Sofie den Dulk.



Luister hier naar het interview met personal trainer Carlijn.



Luister hier naar het interview met theatermaker Joep.



Luister hier naar het interview met freerunner Noa.



Luister hier naar het interview met de frontman van Son Mieux Camiel.