Alan Pardew over vermeende bonus bij ADO: “Onzin”

ADO Den Haag-trainer Alan Pardew spreekt tegen dat hem een bonus vanuit de club is aangeboden, “Onzin”. De 58-jarige Engelsman weerspreekt geruchten in Britse Media. “Als ik formeel gezien al recht zou hebben op een bedrag, zou ik dat nooit willen ontvangen. In deze lastige periode zou ik een eventuele bonus altijd teruggeven aan de club, die er vast en zeker een goede bestemming voor kan vinden.”

Pardew is opgelucht over het feit dat ADO Den Haag in de Eredivisie blijft. “Natuurlijk is er sprake van opluchting, maar bescheidenheid is op zijn plaats. Hoewel we nog het geloof hadden dat we onze missie konden volbrengen, stonden we er niet goed voor en zullen we nooit weten of het ons gelukt was.” Dat het seizoen klaar is kan bij Pardew op begrip rekenen. “Op dit moment speelt de wereld een veel belangrijkere wedstrijd: de strijd tegen het coronavirus. Laten we hopen dat er zoveel mogelijk mensen gezond blijven en dat het normale leven zo snel mogelijk weer opgepakt kan worden”