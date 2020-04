Alan Pardew over vermeende bonus bij ADO: “Onzin”

Auto vliegt uit bocht bij Laan van Hoornwijck, tramverkeer omgeleid

Bij een ongeluk op de Laan van Hoornwijck in Den Haag zijn zaterdagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een auto is van de weg afgereden en op de tramrails tot stilstand gekomen. De auto heeft tijdens het ongeluk een paal van de tramrails geramd en is daar vlak naast tot stilstand gekomen.

Vanwege het ongeluk werd ook de traumahelikopter opgeroepen. Hoe het met de slachtoffers gaat is onduidelijk. De weg was een paar uur afgesloten in de richting van Ypenburg.

Tram 15 rijdt vanwege het ongeluk vanaf Den Haag Centraal tot aan de Herenstraat. Tussen de Herenstraat en Nootdorp moeten reizigers vanaf de Herenstraat omreizen met tram 1 en bij halte Brasserskade tram 19 nemen richting Ypenburg. Volgens HTM wordt de paal die geraakt is in de nacht van zaterdag op zondag gerepareerd.

Foto: John van der Tol / Omroep West.