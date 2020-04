Update: zo vier je Koningsdag in quarantaine in Den Haag

Fluitjes bingo haalt bewoners Weigeliaplein uit isolatie tijdens coronacrisis

Het dagelijks leven is sinds de uitbraak van het coronavirus stil gevallen. Om toch uit de isolatie te komen speelden bewoners zondag aan het Weigeliaplein met z’n allen uit hun raam of bij hun voordeur een potje fluitjes bingo!

“Vanwege de coronacrisis zitten de meeste mensen aan huis gekluisterd”, vertelt initiatiefnemer Priscilla Hoogenboom. “Er wonen veel ouderen en kwetsbare mensen op het plein. Daarom hebben we dit initiatief opgestart, zodat de mensen een beetje vertier hebben en er ook nog eens wat leuks aan overhouden”. De bewoners doen vanaf hun voordeur en vanuit hun raam mee met de bingo. “Iedereen krijgt een fluitje en vanaf het plein roepen we met een geluidsinstallatie de bingogetallen om. Zodra iemand bingo heeft blaast ie op het fluitje en krijgt hij of zij een prijs aangeboden”. Voor het brengen van de prijzen zijn er steppen en een scooter ingezet en met tangen worden de kaartjes opgehaald.

Er zijn veel prijzen te winnen die gedoneerd zijn door winkels en bedrijven. Zo kunnen bewoners onder andere een tostiapparaat, waterkoker of een huishoudpakket winnen.