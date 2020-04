Update: zo vier je Koningsdag in quarantaine in Den Haag

Koningsnacht stiller dan ooit

Koningsnacht in Den Haag is nog nooit zo stil geweest als zondagavond. Vanwege de coronacrisis zijn de locaties waar normaal duizenden mensen staan te genieten van artiesten en acts, verlaten. Vorig jaar waren er nog 200.000 mensen op straat tijdens het muziekfestival The Life I Live. De vierde editie moest zondagavond plaatsvinden. Fotograaf Richard Mulder ging op pad om het verschil tussen dit en vorig jaar vast te leggen.

Foto’s: Richard Mulder.