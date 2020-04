#vlagvoormijnstad op Koningsdag

Buurthuis Schroeder is samen met de Naaierij gestart met de actie #vlagvoormijnstad. Op Koningsdag is het de bedoeling om de hele binnenstad vol te hangen met zelfgemaakte vlaggetjes, van buurtbewoners, ondernemers, iedereen die er maar zin in heeft en bij wil dragen aan vrolijke straten kan meedoen.

Om 13.00 uur wordt de eerste vlag gehesen door Pat Smith op de Grote Markt. Dat is live te volgen via Instagram. “Wil je ook meedoen? Maak dan ook een vlag! Gebruik gerecycled materiaal; wol, plastic, schilderen, naaien, alles kan! Zolang je ontwerp maar weersbestendig is en aan een vlaggenlijn vastgenaaid kan worden. Het patroon voor de vlag vind je hier.”

De vlag kan bijvoorbeeld gemaakt worden van een oud laken, spijkerbroek of misschien wel een handdoek. Op Koningsdag gaan de eerste vlaggen de lucht in. Het project gaat door tot tenminste 28 mei.