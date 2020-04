News updates relating to the coronavirus in The Hague

Anouk na anderhalve maand weer thuis na repatriëringsvlucht uit Marokko

Anouk is weer thuis. De Haagse zangeres zat sinds begin maart vast in Marokko. Door het coronavirus legde het Noord-Afrikaanse land strenge lockdown regels op en sloot het op 14 maart het luchtruim. Hierdoor konden ongeveer drieduizend Nederlanders niet naar huis. De Nederlandse regering heeft zondag een eerste repatriëringsvlucht ingezet, waarmee ongeveer driehonderd landgenoten werden opgehaald op basis van urgentie.

Anouk laat op Instagram weten dat ze blij is weer thuis te zijn. Eigenlijk zou ze maar vier dagen in Marrakesh blijven. ‘Ik ben ontzettend dankbaar om weer met mijn gezin te kunnen zijn, en besef me maar al te goed dat ik enorm veel geluk heb gehad om met de eerste vlucht mee naar huis te kunnen. Ik hoop dan ook dat iedereen die nog vastzit zo snel mogelijk weer naar huis kan komen.’

De 44-jarige zangeres landde maandagmorgen rond 00.30 uur op Schiphol. Anouk had haar vriend niet verteld dat ze weer in Nederland was en verraste hem midden in de nacht. ‘Gelukkig weer thuis, niks gezegd thuis, zei dat mijn tel kapot was’, zo vertelt ze in de video waarin ze laat zien hoe ze haar vriend verrast met haar terugkomst. ‘Schatje’, zegt ze tegen haar vriend die dan nog ligt te slapen. ‘What the fuck, hoe ben je hier gekomen?’, reageert haar stomverbaasde vriend.