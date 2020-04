Acteurs en regisseurs Het Nationale Theater werken aan kleine publieksvoorstelling

Het Nationale Toneel, de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui werken op dit moment aan een korte voorstelling die meerdere keren per dag voor een klein publiek kan worden gespeeld. Dat schrijft directeur Cees Debets van Het Nationale Theater in een brief aan het theaterpubliek.

“We missen het spelen van voorstellingen, het ontvangen van de artiesten en het contact met al onze bezoekers”, schrijft Debets. “Zodra het kan willen wij weer met jullie in contact komen, niet digitaal maar het liefst écht. Hiervoor werken we aan het project Het Nationale Theater speelt altijd. Misschien beginnen we simpel, met een monoloog, een korte, die meerdere keren per dag voor een klein publiek kan worden gespeeld.”

De volgende stap is dan misschien een dialoog tussen twee acteurs, bijvoorbeeld tussen Romana Vrede en Mark Rietman, stelt Debets voor. “Dit alles binnen de richtlijnen van het kabinet en de RIVM. Veilig en hygiënisch. Op gepaste afstand, zoals we dat van elkaar verwachten in de anderhalvemetersamenleving. Voorzichtig en langzaamaan bouwen we weer met elkaar aan een bloeiend theater.”

Het Nationale Theater is op dit moment vooral online actief. “We zijn bezig met een bijzondere editie van De Laatste Getuigen op 4 mei – niet in de Koninklijke Schouwburg, maar online – waarin onze acteurs je meenemen in ooggetuigeverslagen. Jongeren doen traditiegetrouw weer een project in het kader van Theater na de Dam. Dit jaar niet in het theater, maar in het klein aan de eettafel, met een tafelkleed dat uitnodigt om met elkaar in gesprek te gaan.”