Korte demonstratie ‘voor de vrijheid’ bij het Binnenhof

Op het Plein bij het Haagse Binnenhof is dinsdagmiddag korte tijd gedemonstreerd. Er deden volgens de politie tussen de 100 en 200 mensen aan mee. De bijeenkomst viel vanzelf weer uiteen, maar de burgemeester had ook al ingestemd met het door de politie laten beëindigen van de manifestatie, omdat er meer dan dertig mensen bijeen waren en er niet genoeg onderlinge afstand werd gehouden.

Volgens oproepen die op Facebook circuleren, was de demonstratie een roep om vrijheid en een protest tegen onder meer 5G-masten, inperking van bewegingsvrijheid en privacy en tegen de “kapotgemaakte” economie. De demonstranten protesteerden tegen “de vele leugens van het kabinet, het laten stikken van ondernemers, het opsluiten van onze ouderen en het ontnemen van onze vrijheden”. De anonieme organisatie meldt dat “de bewegingsvrijheid en sociale vrijheid beperkt is” en dat het Nederlandse volk “in de gaten wordt gehouden door drones, gezichtsherkenning en medemensen via kliklijnen”. In eerste instantie was het de bedoeling om op op het Binnenhof te demonstreren, maar omdat de coronamaatregelen dan niet gewaarborgd konden worden, werd besloten een protestmars te houden langs het Malieveld en het Binnenhof.

Het is niet duidelijk wie heeft opgeroepen tot de manifestatie, al staat in het pamflet wel dat iedereen zich moet houden aan de 1,5 meter afstand. De gemeente heeft maandag na de oproepen op Facebook geprobeerd in contact te komen met de organisatoren, maar het blijft onduidelijk wie dat zijn. Een woordvoerster van de gemeente: “De gemeente mag beperkingen opleggen aan zo’n demonstratie en dan in overleg met de organisatie afspraken maken. Maar dat overleg was niet mogelijk en daarom is dit een onrechtmatige samenkomst.”

Eerste demonstratie tegen de coronamaatregelen

Dit is de eerste oproep voor een demonstratie in Nederland sinds de ingang van de ‘intelligente’ lockdown medio maart. In andere landen zijn wel rellen en demonstraties geweest. Er zijn berichten dat mensen ook op 5 mei en 30 mei gaan demonstreren.