Donaties maken nieuwe editie daklozenkrant Straatnieuws Den Haag mogelijk

Er komt toch een nieuwe editie van Straatnieuws Den Haag/ Rotterdam, dat laat de hoofdredacteur van de krant, Natascha French, weten aan Den Haag FM. De krant beleeft een zware tijd, door corona wordt de krant minder verkocht en ook diverse distributiepunten zijn gesloten. Nu is het, na giften en donaties, toch mogelijk een nieuwe krant te maken.

Digitaal komt de nieuwe editie donderdag uit, daarin zal veel aandacht zijn voor mensen en bedrijven die hebben gedoneerd, de media en politieke partijen, die aandacht hebben besteed aan de krant. “Mede daardoor is de schade van de afgelopen editie iets minder dan gedacht. Alhoewel er nog steeds sprake is van een flink omzetverlies. De vaste lasten en de maakkosten voor een editie lopen door”, zegt Natascha.

De hoop is tevens gevestigd op het heropenen van distributiepunten van de krant. “Op dit moment doen we dit grotendeels nog zelf vanuit huis en dat is niet ideaal en fysiek best zwaar. We zijn hierdoor ook een groot deel van onze verkopers uit het oog verloren, we konden bijvoorbeeld alleen de verkopers bereiken die een telefoon hebben.”

Luister hier naar het gesprek met Natascha French op Den Haag FM