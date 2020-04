Gemeente vraagt inwoners: ontwerp Haagse Vlaggûh

De coronacrisis zorgt ervoor dat er voorlopig geen grote evenementen plaatsvinden in Den Haag. De meer dan 200 vlaggenmasten die in de stad staan voor de promotie van evenementen worden daardoor de komende periode niet gebruikt. Daarom wordt een oproep gedaan aan alle Hagenaars om een mooie, ontroerende of grappige vlag te ontwerpen. De vijf beste ontwerpen komen de komende tijd in de stad te hangen om de stad op te fleuren en Hagenaars een hart onder de riem te steken.

Verspreid over de stad staan groepjes masten per 3 of 5 bij elkaar. Na Bevrijdingsdag verdwijnen de vlaggen van 75-jaar vrijheid die er nu nog in hangen. Wethouder Saskia Bruines (Economie, Citybranding): “Dit is een unieke kans voor Hagenaars om, in deze moeilijke tijden, een eigen ontwerp voor de nieuwe vlaggen te maken. Breng bijvoorbeeld een ode aan de leraren en de zorgverleners. Kunstenaars, groot en klein, laat zien wat je in huis hebt! De gemeente en de inwoners kunnen zo samen de krachten bundelen om een positieve boodschap te delen met de stad. Samen kunnen we dit aan.”

Insturen van de ontwerpen kan tot en met 10 mei 2020. De vijfkoppige jury kiest vervolgens vijf ontwerpen die daadwerkelijk geproduceerd en opgehangen worden. De vlaggen blijven hangen tijdens de periode dat er geen evenementen plaatsvinden. De jury bestaat uit: Pat Smith (nachtburgemeester van Den Haag), Büsra Celik (burgemeester van Madurodam en Haagse vrijheidsambassadeur), Leo van der Velde (journalist van het AD Haagsche Courant), de creatieve duizendpoten Marcello en Els en Lin Ven van de Haagse Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK).

Nu inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven is dit het moment om creativiteit te ontdekken en aan het werk te gaan. Een kunstwerk, tekening, gedicht of foto; alles mag en kan, zolang het maar uitstraalt hoe mooi Den Haag is, ook in deze bijzondere tijden. En zolang het voldoet aan de technische richtlijnen. De actie gaat vergezeld van de hashtag: #haagsevlagguh

Meer informatie en de regels voor inzending zijn te vinden op de site: www.haagsevlagguh.nl.