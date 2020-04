LIVEBLOG: Vlaggen met rugzak wapperen naast de driekleur tijdens woningsdag

Nog nooit eerder hing je de vlag uit voor zowel de verjaardag van de koning als voor het slagen voor je middelbare schoolexamens. Dit jaar met de corona uitbraak is de bijzondere situatie ontstaan dat sommige VMBO-, HAVO- en VWO-examenkandidaten nu al weten of ze geslaagd zijn. De leerlingen die er goed voor staan door de eerder gemaakte examens mogen de vlag met hun rugzak aan de vlaggenstok al uithangen, want zij hoeven naast centrale schoolexamens ook geen herkansingen te doen om hun diploma te behalen.

Gister hing op heel veel plaatsen in Den Haag de vlag uit: naast onze driekleur hingen er ook vlaggen van Haagse scholen met schooltassen en de rode vlaggen met hart voor de zorg hingen er ook. Die laatste twee vlaggen zullen we nog wel even zien wapperen de komende tijd in de Haagse straten.

Na een stille woningsdag en Koningsnach gaat Den Haag weer aan het werk of vieren we de meivakantie thuis. Vandaag blikken we terug op een lang weekend vrij en kijken we alvast vooruit naar Bevrijdingsdag volgende week. Lees in dit liveblog alles over het Haagse coronanieuws.

15.42

Klanten van Voedselbank Haaglanden kunnen vanaf deze week weer hun voedselpakketten ophalen bij hun vaste uitgiftepunt in Den Haag, Rijswijk of Zoetermeer. De afgelopen weken kregen klanten een boodschappenbon vanuit de Voedselbank. Sommige uitgiftepunten zorgden daarnaast zelf voor voedingsmiddelen en deelden dit naast de geldbon uit of brachten het bij mensen thuis die niet zelf konden komen vanwege de coronamaatregelen. Lees er hier alles over.

15.30

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland gaan yogalessen aanbieden voor ondernemers. Zo hopen ze dat mensen fit en gezond kunnen blijven. Lees er hier meer over.

14.44

Aad van Loenen verzorgt al een tijdje de gevulde boodschappentassen die op de markt worden uitgedeeld aan klanten van de voedselbank. Maar nu is hij bezig om pakketten op te sturen naar Curaçao: “Mensen hebben het hier misschien slecht, maar op de eilanden daar hebben mensen honger en echt helemaal niets om te eten”

Luister hier naar het interview met Aad van Loenen.



14.17

Onder strikte voorwaarden van de KNVB mag ADO weer gaan trainen. Lees er hier meer over.

13.45

Ze doen het al een aantal jaar, maar dit jaar is het wellicht extra leuk: de mooiste Haagse groene balkon verkiezing. Groen Links organiseert de wedstrijd dit jaar voor de achtste keer om een groen Den Haag te promoten. Nu we extra thuis zitten is het opleuken van je balkon of dakterras extra interessant en zullen heet aantal aanmeldingen volgens Arjen Kapteijns van Groen Links Den Haag waarschijnlijk groter zijn dan voorgaande edities.

Luister hier naar het interview met Arjen Kapteijns.



13.05

Doordat we in deze tijd veel meer thuis zitten dan normaal, hebben sommige mensen een andere routine of beginnen zelfs met een andere hobby. Politicus Robert Barker van de Partij voor de Dieren Den Haag is begonnen met het spotten van vogels: “Ik heb al dertig verschillende soorten ontdekt en gefilmd. Ik ga de komende dagen elke dag een vogel plaatsen op mijn instagramaccount.” De Haagse politicus begint, hoe kan het ook anders, met de ooievaar.

Luister hier naar het interview met Robert Barker.



12.46

De Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) organiseert op maandag 4 mei een livestream vanuit de Grote Kerk als alternatief voor de afgelaste Dodenherdenking. Lees er hier meer over.

12.33

Op het Plein is een anti-lockdown demonstratie. Lees er hier meer over.

De oproep werd op verschillende facebookpagina’s gedaan, die na afloop van de demonstratie zijn opgeheven. De organisatie is niet bekend. Dit is de brief die op Facebook rondging:

11.11

Vorige week opende het Paard een pop-up store waar je merchandise en platen van Haagse artiesten kan kopen om ze te steunen. Ook kan je terecht aan de Prinsegracht voor een take away kop koffie. We belden met Joeri van het Paard om te vragen hoe het loopt: “Het is heel druk en we verkopen eigenlijk weinig koffie, maar vooral heel veel items”.

Luister hier naar het interview met Joeri Gordijn.



10.58

Het is deze week meivakantie en bij het Haags Hip Hop Centrum (3HC) kan je terecht voor leuke online workshops. Normaal kan je bij 3HC in Laak graffiti, breakdance, rap en dj lessen volgen. Vanwege de RIVM maatregelen verzorgen zij de lessen nu digitaal en niet alleen vaste leerlingen kunnen de lessen op youtube volgen, maar iedereen kan meedoen. Docent Davy de Ronde vertelt aan Den Haag FM wat je allemaal kan doen.

Luister hier naar het interview met Davy de Ronde.



10.41

Afgelopen vrijdag werd bekend dat ADO Den Haag in de eredivisie blijft. Hoe dit nieuws ten gehore kwam bij de ADO supporters vertelde Jacco van Leeuwen, voorzitter vansupportersvereniging Haagsche Bluf in Haagse Ochtendradio aan Thomas Hekker.

Luister hier naar het interview met Jacco van Leeuwen.



10.30

Pat Smit heeft gister op Koningsdag de eerste vlaggenlijn van #vlagvoormijnstad opgehangen op de Grote Markt. Buurthuis Schroeder is samen met de Naaierij gestart met de actie #vlagvoormijnstad. Het is de bedoeling om de hele binnenstad vol te hangen met zelfgemaakte vlaggen. Je kan je vlag(gen) nog inleveren tot 1 september. Lees er hier meer over.

9.56

De Haagse Koningsnach was stiller dan ooit dit jaar. Het festival Life I live kon dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Fotograaf Richard Mulder ging dit jaar op zondagavond 26 april naar dezelfde plekken die hij vorig jaar vastlegde tijdens de nach. Zie hier het grote contrast en bekijk de foto’s van 2019 en 2020.

9.40

Anouk is terug vanuit Marokko. De Haagse zangeres is met een repatrieringsvlucht vanuit Marokko terug gekomen en had het thuisfront niet ingelicht. Midden in de nacht kwam ze thuis en verraste haar vriend Dominique die nog lag te slapen. Zijn reactie kan je zien, want Anouk heeft alles gefilmd. Lees hier wat hij zei toen hij Anouk zag staan.

Sowieso interessant om haar account te bekijken, want ze heeft heel wat stukjes ingezongen vanuit haar Marokkaanse hotelkamer.

9.34

Gisteren hing door heel de stad de vlag uit. Hoe dit er in de Vruchtenbuurt uitzag zie je op de instagram van de Haagse wijk.