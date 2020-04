GroenLinks zoekt weer groenste balkon

De Haagse fractie van GroenLinks schrijft voor het achtste jaar een wedstrijd uit voor het groenste balkon, dakterras of geveltuin. De drie beste inzendingen winnen waardebonnen voor gratis planten.

Met deze zoektocht naar Haags groen vraagt de partij aandacht voor het belang van groen in onze versteende stad. Fractievoorzitter Arjen Kapteijns, tevens voorzitter van de jury: “In de gemeenteraad zetten wij ons in voor een groene stad met genoeg bomen, maar Hagenaars vervullen zelf ook een onmisbare rol voor meer Haagse groen. Onze groene balkons, geveltuinen of dakterassen vormen samen een groter geheel, waarmee we met struiken en planten de toenemende hitte tegengaan en de stad meer leefbaar maken voor vogels en insecten.”

Normaal gesproken krijgt de partij al veel inzendingen, maar Kapteijns verwacht een extra druk jaar: “In deze coronaperiode hebben mensen meer tijd om thuis met planten bezig te zijn. Ook waarderen mensen hun tuin of balkon nog meer. Daarom verwachten we een extra groene lente en meer werk voor onze jury.”

Inzendingen kunnen naar groenstebalkon2020@gmail.com onder vermelding van naam en adres. Op 26 juni wordt de winnaar bekend.

Foto: Winnaar 2019.

Luister hier naar het gesprek met Arjen Kapteijns op Den Haag FM.

Foto: Arjen Kapteijns. Bij de GroenLinks Den Haag-fractievoorzitter wordt zijn eigen tuintje wat groener gemaakt.