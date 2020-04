Haagse Dodenherdenking en concert in Grote Kerk

De Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) organiseert op maandag 4 mei een livestream vanuit de Grote Kerk als alternatief voor de afgelaste Dodenherdenking. 75 jaar na de bevrijding zou maandag herdacht worden en dinsdag gevierd. Als alternatief is maandag 4 mei van 19.00 – 20.35 uur een livestream te bekijken via www.oecumenedenhaag.nl.

Ad van der Helm begint de uitzending. Hij is voorzitter van de HGK. Ben van Oosten bespeelt het orgel van de Grote Kerk, onder andere met werk van Jehan Alain. Er is een toespraak van Marco van Baalen, oud-directeur Haags Historisch Museum en een gedachtenis van de Haagse predikant D.A. van den Bosch, overleden in 1942 in kamp Amersfoort. Er zijn opnamen van interviews met Hagenaars mw. Van der Laan en dhr. De Bruijn over hun oorlogservaringen.

Er is een live schakeling met de plechtigheid op de Amsterdamse Dam, daarvoor en daarna wordt live muziek uitgevoerd door musici uit verschillende landen, Maryanka Golovchenko, (Oekraïne, Nederland) zang; Geerte de Koe (Nederland, viool; Pau Sola Masafrets (Catalonië, Spanje, Nederland), cello, Cengiz Arslanpay (Turkije, Nederland), houtblaasinstrumenten en live electronic. Tot slot zullen de klokken luiden.