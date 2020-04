Politie beëindigt illegale huisfeesten in Zeeheldenkwartier en Rivierenbuurt

De politie heeft vannacht op twee plekken in de stad een huisfeest beëindigd. Dat gebeurde in het Zeeheldenkwartier en de Rivierenbuurt. Ook hebben zij zeven jongeren bekeurd die samenschoolden in Ypenburg.

In de Westerbaenstraat in het Zeeheldenkwartier was er vannacht rond 2.00 uur een huisfeest aan de gang. Toen politieagenten het feest wilden beëindigen, werd de deur voor hun neus dichtgegooid, zegt de wijkagent op Twitter. De agenten wisten toch binnen te komen en hielden zeven mensen aan. Zij kregen ieder een bekeuring van 390 euro.

In een woning aan de Boomsluiterskade in de Rivierenbuurt ook een feest aan de gang. Acht feestgangers kregen een boete, omdat zij zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Twee mensen werden aangehouden, omdat ze door de politie werden gezocht.

Eerder op de avond deelden agenten zeven bekeuringen 390 euro uit aan zeven jongeren aan de Ypenburgse Stationsweg, meldt mediapartner Omroep West. De jongeren schoolden samen bij een tankstation. Zij trokken zich niets aan van de coronavoorschriften om niet met meer dan twee bij elkaar te komen en voldoende afstand te houden. “Hierop werd door ons gehandhaafd”, laat een agent weten. Na het uitdelen van de zeven processen-verbaal werd de mensen dringend verzocht te vertrekken.