Klanten Voedselbank Haaglanden kunnen pakketten weer ophalen

Klanten van de Voedselbank Haaglanden kunnen vanaf komende donderdag weer hun voedselpakketten ophalen bij vrijwel de meeste uitgiftepunten in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer. Vanwege de coronamaatregelen werd de aanvoer van voedsel onzeker. Daarnaast kon de voedselbank eerder onvoldoende bescherming bieden aan klanten en vrijwilligers. Daarom besloot de Voedselbank Haaglanden de deuren te sluiten.

Inmiddels heeft de voedselbank alle nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. “We zijn heel blij dat we weer voor onze klanten aan de slag kunnen”, aldus vice-voorzitter Henk Baars. “We zijn heel dankbaar dat de gemeenten onze klanten de afgelopen weken met supermarktbonnen hebben geholpen. Ook defensie zijn we dankbaar voor alle hulp tot nog toe.” Medewerkers van defensie hielpen de afgelopen tijd om de tien grote voedselbanken in de regio van partijen voedsel te voorzien.