Testen waarschuwingssirenes vervalt

Het gebruikelijke testen van de waarschuwingssirenes, om 12.00 uur op de eerste maandag van de maand, komt in mei en juni te vervallen. Dit komt doordat de tests altijd vervallen op nationale en religieuze feest- en herdenkingsdagen. Maandag 4 mei is het Dodenherdenking en op maandag 1 juni is het Tweede Pinksterdag.

Het testen van de sirenes, zo’n 3.800 in Nederland, is een taak van gemeenten. Daarmee controleren ze of de apparatuur nog allemaal goed werkt. Ook worden ze gebruikt om er zeker van te zijn dat iedereen ze herkent bij een ramp of een zwaar ongeval. De sirenes klinken door heel het land en het geluid moet overal hoorbaar zijn.

Als het luchtalarm op een ander moment klinkt dan de eerste maandag om 12.00 uur, is er vermoedelijk wat aan de hand. De sirene waarschuwt dan bijvoorbeeld voor een ongeluk met chemische stoffen in de buurt. Omwonenden krijgen in dat geval het advies binnen te blijven, ramen en deuren te sluiten en voor meer informatie af te stemmen op de regionale radio- en tv-zender.