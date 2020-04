Aanleg natuurgras in Cars Jeans Stadion van start

De vervanging van kunstgras naar natuurgras in het Cars Jeans Stadion gaat woensdag van start. Door de vroegtijdige afwikkeling van de Eredivisie kan de transitie van kunstgras naar natuurgras eerder plaatsvinden dan aanvankelijk was gepland. Ook heeft ADO Den Haag samen met de gemeente kunnen kiezen voor het zaaien

van gras in plaats van het aanleggen van graszoden.

Woensdag wordt gestart met het verwijderen van de kunstgrasmat. Over enkele weken kan het veld worden ingezaaid. Naar verwachting is het proces medio augustus volledig afgerond en ligt er dan een mat van natuurgras in het Cars Jeans Stadion.

Algemeen Directeur Mohammed Hamdi van ADO Den Haag is blij met de terugkeer naar natuurgras, waar ADO Den Haag in oktober 2013 afscheid van nam. “Dit is een groot moment voor de club en de stad. Een belangrijke wens gaat in vervulling. We hebben zevenenhalf jaar op kunstgras gespeeld, maar iedereen is het erover eens dat een club als ADO Den Haag gewoon op natuurgras hoort te spelen.”