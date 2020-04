Aanleg natuurgras in Cars Jeans Stadion van start

De Bijenkorf heropent deuren

De Bijenkorf-winkels die vanwege het coronavirus hun deuren hadden gesloten, gaan woensdag weer open. Klanten die de winkel bezoeken, bijvoorbeeld in de Haagse Grote Marktstraat, zullen zich wel aan verschillende veiligheidsmaatregelen moeten houden.

Alle filialen van De Bijenkorf gingen op 17 maart op eigen initiatief dicht om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. De keten heeft in zeven steden in Nederland een winkel, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Verder heeft de Bijenkorf een distributiecentrum in Tilburg.

In de winkels wordt de 1,5 meterafstandsregel van kracht. Verder is het aantal klanten dat tegelijkertijd in de winkels wordt toegelaten beperkt. Ook zijn er looproutes aangebracht en horeca- en cosmeticadiensten zijn niet beschikbaar.