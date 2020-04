Gemeente Den Haag moet meer informatie op maat bieden

De gemeente Den Haag moet burgers meer informatie op maat gaan bieden. Nu hebben de bewoners soms het gevoel dat de gemeente hen niet goed begrijpt als ze iets vragen. Daardoor verliezen ze het vertrouwen in de lokale overheid, stellen de Gemeentelijke ombudsman en de jeugdombudsman in hun jaarverslag. Dat meldt mediapartner Omroep West .

Volgens ombudsman Addie Stehouwer en jeugdombudsman Yvette Nass is het vooral belangrijk dat de gemeente goed luistert naar de inwoners. Daarvoor zullen ambtenaren, als dat nodig is, ook zelf actief op zoek moeten gaan naar informatie ‘om het hele verhaal te leren kennen’, schrijven ze. Nu is het soms nog zo dat de gemeente dat niet voldoende doet. ‘Wij zien dat het aan de kant van de gemeente in de lastigere zaken ontbreekt aan luisteren naar het volledige verhaal van de burger.’

Het is volgens Stehouwer moeilijk te zeggen of het aantal mensen dat vertrouwen verliest in de overheid toeneemt. Maar er is wel sprake van een terugkerend patroon, vertelt zij in een toelichting op het jaarverslag. ‘Veel mensen die wij spreken zijn op de een of andere manier afhankelijk van de overheid. Vertrouwen is een middel om dat in goede banen te leiden.’ Het gevoel dat die mensen hebben is dat de gemeente niet goed luistert, of hen niet begrijpt. ‘Dat is wel een signaal dat er iets aan de hand is’, zegt Stehouwer. ‘En als het eerste contact niet goed is, bouw je nooit robuustheid op in vertrouwen.’

Dat leidt dan weer tot het afhaken van mensen, vooral als ze niet handig zijn met een computer of de taal niet goed spreken. ‘Gemeentebreed geldt dat burgers bij onder andere aanvragen op basis van de WMO, het aanvragen van paspoorten en geboortebewijzen of omgevingsvergunningen ontmoedigd raken met het gevoel dat ze steeds weer andere informatie en bewijsstukken moeten aanleveren. En alles duurt dan ook veel langer.’

De ombudsman is een onafhankelijk instituut dat klachten van burgers over de gemeente behandelt en daarover ook aanbevelingen doet. Het jaarverslag schetst dat de verhouding tussen de lokale overheid en burgers beter kan en moet. Aan de ene kant weten burgers vaak niet wat er allemaal komt kijken bij het behandelen van een aanvraag of het onderhouden van straten en parken in de stad. ‘Ze aanvaarden de gevolgen beter – ook als die voor hen niet gunstig zijn – als ze weten waarom’, staat in het verslag. ‘Aan de andere kant weet de gemeente niet meteen wat precies de situatie is waarin de inwoner van de stad verkeert of waar hij of zij behoefte aan heeft. Als de gemeente de tijd neemt om zich daarover goed te informeren, neemt de ambtenaar ook veel vaker in een keer de juiste beslissing of vertelt de inwoner beter wat er van hem of haar wordt verwacht.’

Uit de klachten die Stehouwer en Nass vorig jaar ontvingen, hebben ze drie belangrijke adviezen gehaald: de gemeente moet beter informeren, mensen beter bij plannen betrekken en beter helpen. Wel signaleren Stehouwer en Nass dat de gemeente op dit gebied naar hen luistert. ‘De gemeente is in 2019 drukdoende geweest om de dienstverlening te verbeteren.’ Ook komt er een nota over dienstverlening van het stadsbestuur waarin hiervoor aandacht is. ‘Ons advies is inderdaad niet tegen dovemansoren gericht’, zegt de ombudsman. ‘Maar je kan dit niet genoeg zeggen.’

Het aantal klachten dat bij de Gemeentelijke ombudsman en de jeugdombudsman binnenkwam, nam vorig jaar wel af. In 2018 kwamen er nog 681 binnen; in 2019 waren dat er 597. In haar jaarverslag over 2019 constateert jeugdombudsman Den Haag Nass dat de grote problemen in jeugdhulp en onderwijs nog niet zijn opgelost. De meeste klachten van jongeren gaan over huisvesting, wachttijden en inkomen. Veel van die klachten ontstaan bij het volwassen worden en treft vaak de jongeren die uit de jeugdzorg komen en niemand hebben om hen te ondersteunen.

Volgens haar komt dat door een reeks aan factoren. Zoals een gebrek aan tijdige en passende jeugdhulp of onderwijs, bescherming van kwetsbare kinderen, lange wachttijden, veel klachtenregelingen, gebrek aan participatie van jongeren en hun ouders. Het aantal thuiszitters en dak- of thuisloze jongeren nam zelfs toe. In 2019 ontving de jeugdombudsman 54 klachten. Dit aantal is iets hoger dan in 2018, maar meer dan een verdubbeling ten opzichte van de jaren daarvoor. De problemen die zij signaleert hebben vaak te maken met een gebrek aan geld, personeelstekorten en personeelswisselingen binnen de jeugdzorg. Zij ziet tegelijk wel dat er in en rond de jeugdzorg ‘betrokken en bevlogen ambtenaren en medewerkers’ actief zijn.

Luister hier naar het gesprek met ombudsman Addie Stehouwer op Den Haag FM.