Grootste attractie ooit ‘landt’ donderdag in Madurodam

Bij Madurodam ‘landt’ donderdag een levensgroot Dakota-vliegtuig. Het vliegtuig – met een lengte van achttien meter en een spanwijdte van dertig meter – is anderhalf jaar geleden vanuit Amerika naar Nederland gehaald en gaat de hoofdrol spelen in de nieuwe attractie van het familiepark.

De afgelopen maanden heeft het vliegtuig een volledige metamorfose ondergaan. Zo is het vliegtuig teruggebracht naar de officiële KLM-livery uit de jaren ’40, inclusief de wereldberoemde naam ‘The Flying Dutchman’ die prijkt op de zijkanten. Het vliegtuig is voorzien van allerlei showtechnieken.

De eerste (test)vluchten van de Flying Dutchman staan voor het publiek gepland in juni 2020, mits de overheidsrichtlijnen met betrekking tot het coronavirus dat toestaan. Bezoekers kunnen dan in het levensgrote vliegtuig een vlucht door tijd en ruimte maken, die verder gaat dan alleen vliegen. Met een investering van 3,5 miljoen euro is The Flying Dutchman de grootste attractie in de geschiedenis van Madurodam.