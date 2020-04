Haagse influencer Iris Amber: “Bedrijven houden de hand op het marketingbudget”

Influencers missen ruim driekwart van hun inkomsten dankzij de coronacrisis. Nu veel winkels en bedrijven gesloten zijn houden zij de hand op het marketingbudget. “Waar ik eerst twaalf opdrachten per maand had, zijn dat er nu misschien nog twee. Er zijn veel opdrachten gecanceld en dat merk je aan je inkomsten. Gelukkig heb ik een aardige buffer opgebouwd, maar als dit nog lang blijft aanhouden moet ik over een oplossing gaan nadenken”, vertelt de Haagse Instagrammer en YouTuber Iris Amber in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Iris, die normaal foto’s maakt op ludieke locaties in Den Haag, is daar nu terughoudend in. “Ik maak bijna geen foto’s meer buiten, heel sporadisch eens wanneer ik de hond uitlaat maar verder niet. Ik ben eigenlijk helemaal niet bang om ziek te worden en ik bewaar goed afstand van anderen. Ik vind het enger dat je niet weet of je drager van het virus bent en anderen kan besmetten. Ik vind dat ik een voorbeeld voor anderen moet zijn en maak nu vooral foto’s in huis en voor de spiegel”, zegt Iris. Daarnaast vult Iris de dagen met het maken van twee á drie video’s per week, die elk acht uur in beslag nemen.

Voor mensen die de muren op zich af zien komen heeft de influencer nog wel een tip. Iris: “Ik hou er van om dingen in huis te veranderen. Ik heb het balkon opgeknapt, wat planten gekocht en een muur geschilderd. Verder doe ik dingen waar ik eerder geen tijd voor had, bijvoorbeeld puzzelen. Je moet het leuk voor jezelf maken, je schouders eronder zetten en niet zo zeiken!”. Ook de geplande persreisjes naar het buitenland zijn gecanceld. Iris: “De komende maanden zal dat wel zo blijven. Ik hoop dat er weer geld voor marketing wordt vrijgemaakt wanneer de rust is teruggekeerd en bedrijven minder bang zijn om geld uit te geven”.

Luister hier naar het gesprek met Iris Amber.