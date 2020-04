Jeugd SVV Scheveningen gaat weer trainen: “Geeft moed voor grotere stappen”

Op het sportterrein Houtrust van SVV Scheveningen wordt woensdag weer gesport door de jeugdleden van de vereniging. “We hebben de afgelopen dagen een aantal mensen zich ontzettend ingezet om ervoor te zorgen dat we vandaag onze eerste training kunnen organiseren”, zegt voorzitter Ron Kleijn in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Het openstellen van het sportveld is mogelijk nadat minister-president Mark Rutte 21 april aankondigde dat sporten voor de jeugd weer, ten dele, mogelijk zou worden. “Het is een hoop gedoe, maar we moeten wat en we willen graag“, aldus Kleijn. Ook sportverenigingen moesten, door de coronacrisis, de deuren lange tijd gesloten houden.

“We richten ons eerst op de eigen leden. Dat moet stapje voor stapje”, vertelt Ron over de training van woensdagavond. “De ouders zijn er zeker niet bij. Ze mogen het terrein niet op. Ze moeten de kinderen afzetten en op een andere plek weer ophalen. Ze mogen zelf het terrein niet betreden.” Om dat in goede banen te leiden heeft de club hosts ingezet. “De host zal zich vooral bezighouden met een goed toegangsbeleid. Op het terrein zal er ook goed toezicht op de regels zijn.”

Ook de kinderen worden door de club bevraagd over de gezondheid: “We moeten continue bij de training vragen of kinderen verkouden zijn of andere dingen. Dan mag je niet meedoen. Dat zijn wat dingen waar we ons aan moeten en gaan houden.”

Coördinatie gemeente Den Haag

De club hoeft niet alles zelf te bedenken, ze voelt zich gesteund door coördinatie vanuit de gemeente Den Haag. “Daar hebben mensen zich gebogen over het feit ‘Rutte roept, maar wat moeten wij nu?’ Daar zijn allerlei protocollen mee afgesproken. Zij zijn eindverantwoordelijk of alles goed loopt. Die komen ook met mensen kijken, checken en helpen. Om te zorgen dat alles goed gaat.”

De trainingen zullen bij SVV Scheveningen goed gemonitord gaan worden. “We zullen de komende week alles bekijken. Zorgen dat alles goed gaat en daarvan leren zodat er meer mogelijk is.” Kleijn is blij dat het verenigingsleven weer van start kan gaan: “Het is het eerste stapje weer. En dat geeft moed voor grotere stappen.”

Luister hier naar het gesprek met Ron Kleijn op Den Haag FM.