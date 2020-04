News updates relating to the coronavirus in The Hague

Klooster hartje centrum gaat verbouwen en meer Haagsch broederbier brouwen

In het Willibrordushuis, het klooster in de Oude Molstraat wordt nu kleinschalig bier gebrouwen en verkocht. In 2010 ontstond het idee om kloosterbier te brouwen door een spontaan gesprek tussen Jelger Moggree, Kees Verbogt en een broeder. Tien jaar na die eerste ontmoeting en honderden brouwsels verder is de tijd rijp voor een nieuwe stap: het klooster gaat verbouwen en de brouwerij wordt uitgebreid.

Van 200 liter per week wil het klooster naar 1000 en uiteindelijk zelfs 3000 liter per week gaan. Voor het nieuwe brouwhuis willen de broeders overstappen van gas naar elektriciteit, geconditioneerde gistvaten en een bottellijn aanschaffen en het deel van het klooster waar gebrouwen wordt renoveren en voorzien van een verstevigde fundering.

In 2014 ging het eerste bier in de verkoop, de Haagsche Broeder Prior. Door de verkoop en rondleidingen kreeg het klooster in het hart van onze stad ineens veel bezoekers, waarvan de meesten nog nooit in een actief klooster waren geweest. De missie sloeg aan: het slaan van een brug tussen het klooster en de rest van Den Haag, tussen de stilte en de reuring.

Genieten van Haags kloosterbier

Op dit moment zijn de verschillende Haagsche broederbieren op vijftien plekken in Den Haag te koop, bijna allemaal in de directe omgeving van het klooster in het Hofkwartier. De meeste horeca waar je het biertje kan nuttigen is nu vanwege de coronamaatregelen gesloten, maar de kloosterwinkel is wel geopend van donderdag tot en met zaterdag in de middag. Naast bier kan je hier ook koffie, essentiële oliën, keramiek, honingsnoepjes en andere ambachtelijke kloosterproducten kopen.

Crowdfunding kloosterbrouwerij

Een groot deel van de nieuwe installatie kan het klooster uit eigen middelen bekostigen, maar voor het laatste zetje hebben zij een crowdfundingsactie opgezet. Hiervoor worden eenmalig drie speciale bieren gebrouwen. De Kapittel-serie heeft een Imperial IPA, een Tripel en een Quadrupel. Door de aankoop van deze flessen draag je bij aan de realisatie van de uitbreiding van de kloosterbrouwerij in de Oude Molstraat.

“Met de opbrengsten van de nieuwe brouwerij hopen wij het klooster beter te kunnen onderhouden en te renoveren. Zo kunnen we bijdragen aan het werk van de Broeders van Sint Jan”, vertelt brouwer Kees Verbogt. Dus door ambachtelijk kloosterbier te kopen steun je het hele klooster. Naar verwachting zal de verbouwing begin 2021 gerealiseerd zijn.

