LIVEBLOG: Den Haag gaat beetje bij beetje weer bruisen

Vanaf deze week gaan er tal van ondernemingen weer open. Vandaag opent de Bijenkorf de deuren weer, toen Ikea weer voor bezoekers geopend werd gister zorgde dit voor een enorme drukte en we kunnen ook weer terecht bij de tandartspraktijk en klinieken voor cosmetische geneeskunde.

Wat voor effect dit heeft op de stad lees je in dit liveblog. Ook houden we je hier en via Haagse Ochtendradio, Rob’s tussendoortje en Studio Haagse Bluf op Den Haag FM op de hoogte van al het andere Haagse coronanieuws.

14.52

Er zijn wederom tractoren te vinden op het Malieveld. Niet vanwege een boerenprotest, maar om het Malieveld te herstellen. Het gras en de omliggende taluds raakten beschadigd toen boeren en bouwers met zwaar materieel de grasmat betraden om te protesteren.

Luister hier naar de bijdrage van verslaggever Maikel Coomans op Den Haag FM vanaf het Malieveld.

14.41

De gemeente Den Haag is gestart met het verwijderen van het kunstgrasveld in het Cars Jeans stadion. Nu de voetbalcompetitie is gestopt en duidelijk is dat ADO Den Haag ook volgend jaar in de Eredivisie speelt, maakt het kunstgras plaats voor natuurgras.

Luister hier naar de bijdrage van verslaggever Maikel Coomans die ons op Den Haag FM vanuit het stadion bijpraatte over de werkzaamheden.

14.25

Op het sportterrein Houtrust van SVV Scheveningen wordt woensdag weer gesport door de jeugdleden van de vereniging. “We hebben de afgelopen dagen een aantal mensen zich ontzettend ingezet om ervoor te zorgen dat we vandaag onze eerste training kunnen organiseren”, zegt voorzitter Ron Kleijn in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Lees hier verder.

Luister hier naar het interview met Ron Kleijn.

13.49

Woensdag heeft de Veiligheidsregio Haaglanden www.haaglandenveilig.nl gelanceerd. Op deze website is informatie over veiligheidsrisico’s, handelingsperspectieven én actuele incidenten in de regio Haaglanden te vinden. In eerste instantie maakt alleen de brandweer gebruik van de website voor het publiceren van incidenten. Na verloop van tijd wordt gekeken of meerdere hulpverleningsdiensten gebruik willen maken van deze publiekswebsite in de regio Haaglanden. Lees hier verder.

12.57

Rob kijkt de hele week wat we in Den Haag anders doen nu we verplicht veel meer thuis zitten. Gisteren belde hij met politicus Robert Barker, die een nieuwe hobby heeft: vogels spotten en filmen. Vandaag belde hij met influencer Iris Amber. Hoe raakt de coronacrisis YouTubeVloggers? “Ik werk vooral met kledingmerken en die zijn erg voorzichtig en geven niet veel geld uit aan marketing, dus ik heb wel veel minder opdrachten”, vertelt Iris aan Den Haag FM.

“Ik zie mezelf wel als een voorbeeldfunctie, dus ik maak nu bijna geen foto’s buiten, hooguit een keer als ik de hond uitlaat. Ik ben veel thuis, veel video’s aan het monteren en wil er drie per week posten. Dat kost veel tijd en verder probeer ik het in huis gezellig te maken en ben een beetje aan het herinrichten”, aldus de Haagse vlogster.

Luister hier naar het interview met Iris Amber.



12.39

Het jaarverslag 2019 heeft gemeentelijke ombudsman Addie Stehouwer in Rob’s tussendoortje toegelicht: “Wij zien dat een aantal burgers het vertrouwen in de gemeente dreigt te verliezen. Dan gaat het vaak om het gevoel dat de gemeente hen niet goed heeft begrepen toen ze iets van de gemeente vroegen”. Daarom wordt in het verslag aangeraden de burgers in Den Haag beter te informeren en op de hoogte te houden.

Luister hier naar het interview met Addie Stehouwer.



12.10

Gisternacht zijn twee huisfeesten beëindigd in het centrum van Den Haag. Alle aanwezigen hebben een bekeuring gekregen. Lees er hier meer over.

11.55

Door de coronacrisis zijn er voorlopig geen grote evenementen in Den Haag. De meer dan 200 vlaggenmasten die in de stad staan voor de promotie van evenementen worden daardoor de komende periode niet gebruikt. Daarom heeft de gemeente een actie bedacht om Hagenaars een hart onder de riem te steken en de stad op te fleuren. Hagenaars kunnen zelf een vlag ontwerpen en opsturen, de vijf beste ontwerpen zullen door de stad komen te hangen.

11.24

De Bijenkorf aan de Grote Marktstraat is weer open vanaf vandaag. Lees hier hoe het warenhuis rekening houdt met de RIVM maatregelen.

10.12

Morgen krijgt Madurodam een nieuwe attractie: een levensgroot Dakota-vliegtuig. De eerste (test)vluchten van de Flying Dutchman staan voor het publiek gepland in juni 2020, mits de overheidsrichtlijnen met betrekking tot het coronavirus dat toestaan. Lees er hier alles over.

9.36

Sabrina Okx van 3voor12 vraagt aandacht voor het meerjarenplan voor de cultuursector wat is gepresenteerd afgelopen week. In het advies staat dat meerdere instellingen geen subsidie zouden moeten krijgen. Dit zou voor heel veel Haagse muziek en muziekevenementen het einde betekenen.

“Juist in deze tijden is muziek zo enorm belangrijk. De trend is een beetje dat hoogwaardige cultuur alleen wordt gesteund, maar juist popmuziek moet ook financieel gesteund worden door de overheid”, pleitte Sabrina in Haagse Ochtendradio.

9.20

Tandartsenpraktijk Dental365 heeft vestigingen door heel Nederland die 7 dagen per week open zijn. Zo ook de praktijk aan de Burgemeester Hovylaan in Den Haag.

Toen de tandartsen dicht gingen vanwege de cornamaatregelen kon je bij Dental365 nog steeds terecht middels videobellen. Nu de tandartsen vanaf deze week weer open mogen, blijven ze de deze manier van een videoconsult aanbieden.

Luister hier naar het interview met Astrid Schoon.



8.45

De financiële regelingen voor ondernemers vanwege het coronavirus worden aangevuld en versoepeld. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld. Ook maakte staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) bekend dat het subsidieplafond van de zogenoemde SEED Capital-regeling voor 2020 bijna anderhalf keer zo groot gemaakt wordt.

7.54

Elke woensdag belt Thomas met Den Haag FM ADO podcast presentator Alberto van de Spiegel om even te babbelen over ADO. Uiteraard hebben ze gesproken over het besluit van de KNVB waardoor ADO in de eredivisie blijft en over het vertrek van Alan Pardew. Lees over het vertrek hier meer.

Ook vertelde Alberto ons een nieuwtje: “ADO gaat over op natuurgras en zodra we hoorden dat we niet degraderen is er begonnen met het verwijderen van de kunstgrasmatten in het stadion.”

Luister hier naar het interview met Alberto van de Spiegel.