Veiligheidsregio Haaglanden lanceert Haaglandenveilig.nl

Woensdag heeft de Veiligheidsregio Haaglanden www.haaglandenveilig.nl gelanceerd. Op deze website is informatie over veiligheidsrisico’s, handelingsperspectieven én actuele incidenten in de regio Haaglanden te vinden. In eerste instantie maakt alleen de brandweer gebruik van de website voor het publiceren van incidenten. Na verloop van tijd wordt gekeken of meerdere hulpverleningsdiensten gebruik willen maken van deze publiekswebsite in de regio Haaglanden.

Op de website Haaglandenveilig.nl worden burgers bewust gemaakt van de risico’s die er spelen in de omgeving. Ook is er informatie te vinden over wat mensen zelf kunnen doen om deze risico’s te beperken. Bijvoorbeeld: welke maatregelen kun je nemen om het risico op woningbrand te beperken, of wat moet je doen wanneer er paniek uitbreekt bij een groot evenement.

Woordvoerders van Brandweer Haaglanden publiceren via een blog op Haaglandenveilig.nl actuele informatie over lopende incidenten. Stel dat er een grote gifwolk boven de stad hangt, dan is daarover live-informatie te vinden op Haaglandenveilig.nl. Speciaal voor burgers kunnen er handelingsperspectieven aan deze berichtgeving worden toegevoegd, waarin stapsgewijs staat omschreven wat mensen die geraakt worden door het incident moeten doen.

Foto: De vonkenregen op Scheveningen, een van de incidenten waarvoor haaglandenveilig ingezet zou kunnen worden.