Bewoners Eykenburg krijgen via de hoogwerker bezoek van familie

Door de coronamaatregelen mogen verzorgingstehuizen geen visite ontvangen. Glazenwassersbedrijf Rietbroek maakt altijd de ramen schoon bij het verzorgingstehuis Eykenburg in de Vruchtenbuurt. Deze week kwamen ze met de hoogwerker om familie van de bewoners op de eerste en tweede verdieping dichtbij te brengen.

“Echt een mooi initiatief van Eykenburg, ik heb liefde en kusjes kunnen brengen aan mijn tante”, zegt Hans Jennifer, die samen met haar andere tante net uit de hoogwerker klimt. “Ik werd toch ineens heel emotioneel”, vertelt een blije Miranda die eindelijk na lange tijd weer haar schoonmoeder heeft kunnen zien.”Het is erg moeilijk voor de ouderen. Geen bezoek mogen ontvangen is erg eenzaam”, zegt Paul die van ver is gekomen om zijn moeder op te zoeken.

Alle familie is heel dankbaar dat deze mogelijkheid er is. “Maar het is toch behoorlijk zwaar, je ziet je moeder van dichtbij, maar toch met een raam ertussen. Je kan haar niet even lekker vastpakken. Het is heel moeilijk”, vertelt Ed die voor de gelegenheid zich heeft verkleed om zijn moeder aan het lachen te maken. Echt een toneelstuk voor zijn nog zeer fitte moeder, die hartelijk lacht en blijft zwaaien. Maar als Ed beneden komt en uit het zicht van zijn moeder is breekt hij. “Ik snap de maatregelen maar hoop dat de regels worden versoepeld en dat ik snel weer echt langs kan gaan”.

Verslaggever Jickey Traxel was erbij en sprak met Linda van Eykenburg, de glazenwasser en enkele familieleden.

Luister hier naar het interview met Linda.



Luister hier naar het interview met Ed.



Luister hier naar het interview met Jennifer en haar tante.



Luister hier naar de familie van Ann.



Luister hier naar het interview met Paul.





Glazenwasser biedt zijn hoogwerker aan

Luister hier naar glazenwasser Danny.