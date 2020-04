D66: “Onderzoek ruimere Haagse terrassen vanwege corona”

Als het aan D66 ligt wordt er gekeken naar de mogelijkheden om terrassen van de Haagse horeca groter te maken wanneer men als sector weer open mag. Gemeenten zouden soepeler moeten omgaan met de regels, zo stelt de partij. “We zijn bezig met een initiatief om meer aandacht te vragen voor creatieve horecaondernemers en dat viel samen met het voorstel van Wij zijn Haagse Horeca. Die doen een mooi voorstel over hoe ze toch weer creatief open kunnen”, zegt Daniël Scheper van D66 Den Haag in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

De ondernemers die zijn verzameld in Wij zijn Haagse Horeca vragen aan de overheid hulp op verschillende vlakken, zoals ‘reële steun die stimuleert om open te gaan’. Ook zou ze graag zien dat vergunningen soepel, tijdelijk kunnen worden aangepast.

“We moeten wel zorgen dat het veilig blijft”, vervolgt Daniël. “Ruimere terrassen op de pleinen bijvoorbeeld. Dan kun je beter afstand houden.” Met het initiatief wil de partij ondernemers vooral aanmoedigen om creatief naar mogelijkheden te kijken. “Zo moeten we veel meer dingen doen. Juist die terrassen open op de pleinen. Als dat past, als dat kan, dan zou dat mooi zijn voor de stad. Daar is nog best wel ruimte en daar kunnen we dingen doen.”

“Het is niet zo dat we met zijn allen naar buiten moeten volop, maar als je de ruimte benut dan zijn er toch mogelijkheden om een wijntje of biertje te drinken in de stad. Op het moment dat die lockdown minder heftig is dan moeten we klaarstaan als gemeente om ideeën te hebben om te zorgen dat die de ondernemers kunnen ondernemen. Om te zorgen dat we veilig een biertje kunnen drinken op het terras. En dat iedereen toch een klein beetje het idee heeft dat het weer iets normaler wordt.”

Luister hier naar het gesprek met Daniël Scheper op Den Haag FM.