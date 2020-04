LIVEBLOG: Voedselbank Haaglanden geeft weer pakketten uit

Hoe gaan we in Den Haag om met het coronavirus? Welke initiatieven zijn er ontstaan en welke maatregelen worden er genomen? Je leest er alles over in deze liveblog. Natuurlijk is ook alles te volgen via Den Haag FM en Den Haag TV. In Haagse Ochtendradio praat Thomas Hekker je bij van 7.00 tot 10.00 uur, vervolgens zal Rob Kemperman het stokje overnemen tussen 12.00 en 15.00 uur in Rob’s Tussendoortje en van 16.00 tot 19.00 is zal Tjeerd Spoor je bijpraten in Studio Haagsche Bluf te horen op Den Haag FM.

Den Haag FM is benieuwd hoe jij de tijd doorkomt. Misschien heb je wel handige tips voor jouw stadsgenoten? Laat het ons weten en wie weet nemen wij binnenkort contact met je op voor bijvoorbeeld een interview op de radio of tv!

12.54

De tijd van zelfisolatie wakkert in sommige mensen de creativiteit aan. Dat is ook het geval bij Janneke Holman (PvdA). Toen Janneke het initiatief ‘Tussen kunst en quarantaine’ op Instagram voorbij zag komen sloot zij zich meteen aan. “Het is de bedoeling dat je schilderijen namaakt met spullen die je in huis hebt. Je moet echt creatief zijn en je leert heel goed naar schilderijen kijken. Je ziet bijvoorbeeld ineens heel goed wat voor details er in zitten”, vertelt Holman in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

De Dag van de Arbeid op 1 mei zal dit jaar in een andere vorm doorgang vinden dan gebruikelijk. “Normaal komen we samen bij monument van Troelstra, nu komen we digitaal samen. Wel worden erg rozen bij het monument gelegd en gaan we op afstand bij oudere leden op bezoek.

Luister hier naar het gesprek met Janneke Holman.

11.34

De Spuistraat is een van de knelpunten als we naar een anderhalve meter samenleving gaan. Dat zegt Gert-Jan Slob, directeur van onderzoeksbureau Locatus tegen mediapartner Omroep West. Vooral op zaterdagmiddag zal het te druk zijn, dan zijn er teveel mensen in de smalle winkelstraat. Lees hier verder.

9.37

Bij Madurodam ‘landt’ donderdag een levensgroot Dakota-vliegtuig. Het vliegtuig – met een lengte van achttien meter en een spanwijdte van dertig meter – is anderhalf jaar geleden vanuit Amerika naar Nederland gehaald en gaat de hoofdrol spelen in de nieuwe attractie van het familiepark. “We hebben het vliegtuig na een lange zoektocht gevonden, en het bleek afkomstig uit een moeras in Florida. We hebben het vliegtuig volledig gerestaureerd en teruggebracht naar de stijl van de KLM in de jaren ’40 en ’50, en op de zijkant prijkt nu de naam ‘The Flying Dutchman’. Het toestel wordt de verpakking van een flight experience waarbij ze een vlucht maken door tijd en ruimte”, verteld Marianne Aalders van Madurodam in Haagse Ochtendradio. Lees hier verder.

Luister hier naar het gesprek met Marianne Aalders.

9.28

Door de coronamaatregelen mogen verzorgingstehuizen geen visite ontvangen. Glazenwassersbedrijf Rietbroek maakt altijd de ramen schoon bij het verzorgingstehuis Eykenburg in de Vruchtenbuurt. Deze week kwamen ze met de hoogwerker om familie van de bewoners op de eerste en tweede verdieping dichtbij te brengen. “Echt een mooi initiatief van Eykenburg, ik heb liefde en kusjes kunnen brengen aan mijn tante”, zegt Hans Jennifer, die samen met haar andere tante net uit de hoogwerker klimt. “Ik werd toch ineens heel emotioneel”, vertelt een blije Miranda die eindelijk na lange tijd weer haar schoonmoeder heeft kunnen zien.”Het is erg moeilijk voor de ouderen. Geen bezoek mogen ontvangen is erg eenzaam”, zegt Paul die van ver is gekomen om zijn moeder op te zoeken. Lees hier verder.

9.05

Door de maatregelen rond het coronavirus is ook Museon tijdelijk gesloten. Om die reden maakt het Haagse museum de tentoonstelling ‘Getekend. Persoonlijke verhalen over de Japanse bezetting’ online toegankelijk. “Museon bezit een grote collectie tekeningen en voorwerpen uit Japanse concentratiekampen. In het kader van 75 jaar vrijheid is het belangrijk om deze voorwerpen in een tentoonstelling te verwerken. We verbinden de voorwerpen aan persoonlijke verhalen en de tekeningen laten meer zien van het leven binnen de concentratiekampen. Twee keer per week komt er een nieuw gedeelte van de tentoonstelling online”, vertelt Hub Kockelkorn van Museon in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Hub Kockelkorn.

8.30

Goed nieuws voor de klanten van de Voedselbank Haaglanden: vanaf vandaag geeft de Voedselbank weer pakketten uit. Door de coronamaatregelen was dit enkele weken niet mogelijk. “Er was weinig aanvoer van voedsel en mensen waren bang om langs te komen. Gelukkig kwamen toen de supermarktbonnen zodat onze klanten toch eten konden kopen. Het distributiecentrum is nu heringericht om aan de veiligheidsmaatregelen te voldoen. Zo kunnen er minder mensen aan de rollerbank en zijn er schotten tussen de werkplekken geplaatst. Defensie heeft afgelopen tijd geholpen om een aantal pensionado’s te vervangen die nu thuis blijven”, vertelt vice voorzitter van het bestuur van de Voedselbank Haaglanden Henk Baars in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Het distributiecentrum @vbhaaglanden is heringericht om aan de veiligheidsmaatregelen te voldoen: minder mensen aan de rollerbank & schotten tussen de werkplekken. Vanaf vandaag deelt de Voedselbank op een aantal locaties weer pakketten uit https://t.co/bI3yoypzLw @bertvanalphen pic.twitter.com/I36kafcmgf — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) April 30, 2020

Luister hier naar het gesprek met Henk Baars.