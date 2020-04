Scheveninger voert elke dag actie tegen mogelijke subsidiestop Muzee

“Het is maar een heel klein gebaartje, maar het komt recht uit het hart”, zegt Scheveninger Hans Willink. Elke dag gaat hij, als protest, om klokslag 11:00 uur met een bordje voor de deur van Muzee Scheveningen zitten. Hij vindt het onbegrijpelijk dat het museum in één klap alle subsidie dreigt kwijt te raken. “Ik blijf elke dag net zoveel minuten zitten als dat de temperatuur buiten is.”

Het museum op Scheveningen is voor de helft afhankelijk van de gemeentelijke subsidie, dat staat op de tocht omdat de adviescommissie in het Kunstenplan 2021-2024 adviseert geen subsidie toe te kennen aan Muzee. “Gelukkig is het nog maar een advies en hopelijk kunnen we het tij nog keren”, zegt interim-directeur Jeroen van de Wiel.

Door het eigen actiecomité is een online petitie gestart die al ruim 3800 keer is ondertekend. Ook vertelt Van de Wiel dat men nog een inhoudelijk gesprek aangaat met cultuurwethouder Robert van Asten. “Muzee is een unieke combinatie van museum en cultuuranker in een uniek stadsdeel”, vervolgt de directeur, mede daarom verwacht hij dat genoeg mensen op de been komen om het voor Scheveningen te kunnen behouden.

Willink vindt het in ieder geval de moeite waard om zelf wat te doen, daarom blijft hij doorgaan met zijn dagelijkse protest. Hij voelt zich daarin gesteund door buurtbewoners en de politiek. “En daarbij gaat het niet om mij hoor. Het gaat om het museum, dat moet blijven!”