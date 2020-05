Thuis klussen en opruimen tijdens coronacrisis zorgt voor drukte bij afvalbrengstations

Sinds het begin van de coronacrisis, waardoor we meer thuis moeten blijven, wordt er in huis meer geklust en opgeruimd. Dat wordt gemerkt op de Haagse afvalbrengstations, zij hebben het daardoor zichtbaar drukker dan normaal. “We zien heel veel meer restafval, grof vuil en bouw- en sloopafval”, zegt Pieter Versluis van Haagse Milieu Services (HMS). Ook de hoeveelheid tuinafval wat wordt gebracht valt op.

“En op straat is ook veel meer aanbod van afval”, vervolgt Versluis. Hij reageert daarmee op een beeld wat door de stad heen zichtbaar is: het bijplaatsen van afval bij onder meer ORAC’s . “Als we kijken naar het ophalen van grofvuil, dan hebben we opgeschaald van 5 naar 7 ploegen, van maandag tot en met zaterdag.”

Door de grotere drukte bij de afvalbrengstations zijn er maatregelen getroffen voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers. Om ruimte te kunnen garanderen worden er minder bezoekers tegelijk toegelaten, dat betekent vaak wel filevorming bij de ingang. Versluis vraagt de bezoekers hiervoor om begrip en wat geduld.

De Haagse afvalbrengstations zijn dagelijks van 8:30 – 17:00 uur geopend, behalve op zondag.