Verdachte fatale steekpartij Weimarstraat op vrije voeten

De 48-jarige Hagenaar die vastzat voor de fatale steekpartij in de Weimarstraat op 19 april komt donderdag op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank woensdag besloten. Bij het incident kwam een man van 36 om het leven. Volgens de verdachte werd hij even na middernacht uit het niets aangevallen door het slachtoffer. Tijdens een worsteling trok de verdachte een mes en stak het slachtoffer verschillende keren. Hij overleed ter plekke.

De 48-jarige Hagenaar beroept zich op noodweer. Een woordvoerder van de rechtbank laat weten dat “op basis van de huidige stand van het onderzoek serieus rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat het beroep van de verdachte op noodweer (exces) kans van slagen heeft.” Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat ze het vonnis bestuderen en daarna een besluit nemen of ze in beroep gaan. De Hagenaar blijft verdachte in de zaak. Ook wordt er nog verder onderzoek gedaan.