Zelfstandig wonende 70-plussers mogen weer bezoek ontvangen

Gezonde 70-plussers die zelfstandig wonen mogen vanaf heden weer bezoek ontvangen. Het advies om ouderen niet op te zoeken werd begin april ingevoerd, maar is op aandringen van ouderenbond ANBO door het kabinet teruggedraaid. “Ouderen vormen een risicogroep en de veiligheidsmaatregelen blijven van kracht. Ook dringen we erop aan dat er slechts één of twee vaste personen worden aangewezen als bezoekers, die het liefst zonder kleine kinderen langskomen. Zij kunnen uit enthousiasme de afstand vergeten te bewaren”, zegt Bernadette Naber van ANBO aan Den Haag FM.

De ouderenbond zag vitale ouderen die nog zelfstandig wonen de afgelopen weken snel vereenzamen. Naber: “Sinds 11 maart hebben we een speciale telefoonlijn. Ongeveer 200 keer per dag wordt daar door ouderen naar gebeld. In het begin kwamen er vooral praktische vragen, zoals ‘Mag ik de hond nog uitlaten?’ of ‘Mag ik het raam openen?’. Inmiddels spreken we voornamelijk ouderen die eenzaam zijn. Sommige ouderen hebben al dagen of zelfs weken niemand gezien”.

Volgens Naber is het nog te vroeg om ouderen in verpleeghuizen en aanleunwoningen te bezoeken. Naber: “Vijf procent van de ouderen woont in een verpleeghuis. Dit is de kwetsbaarste groep en dus moet deze groep extra beschermd worden. Zolang er niet genoeg beschermingsmateriaal is voor het verplegend personeel is het niet mogelijk om bezoek bij deze groep te laten. Tot die tijd roepen we iedereen op om contact te zoeken door bellen, videobellen en het sturen van kaarten en bloemen”.

Luister hier naar het gesprek met Bernadette Naber.