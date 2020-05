LIVEBLOG: meer thuis moeten blijven zorgt ervoor dat we in Den Haag massaal gaan klussen en opruimen

Haagse Eva Pronk (16) mag maandag gedicht voordragen op de Dam

Ze is zestien jaar oud en maandag staat ze op de Dam in Amsterdam om tijdens de Nationale Dodenherdenking een gedicht voor te dragen. Eva Pronk uit Den Haag wist niet wat haar overkwam toen ze hoorde dat zij uitgekozen werd om haar eigen gedicht te komen vertellen.

De Dam is maandag nagenoeg leeg. Bij de Nationale Dodenherdenking kan vanwege de coronamaatregelen geen publiek aanwezig zijn. Het Wilhelmus zal klinken na de twee minuten stilte en de koning zal een toespraak houden. En Eva mag haar gedicht voordragen.

“Dat is een stuk anders dan normaal”, zegt Eva. “Ik vind het heel jammer dat het hele plaatje er niet is. Je wil het eigenlijk meemaken zoals het normaal gesproken is. Aan de andere kant is het ook wel extra bijzonder. Achteraf hoop ik terug te kunnen kijken op een van de meest bijzondere herdenkingen, waar ik dan mijn gedicht voor mocht dragen.”

Het gedicht ‘Vrijheid’ van Eva Pronk:

Vrijheid

de oude man

verstopte joden op zijn zolder,

drukte illegale kranten

en hielp Engelse piloten.

hij loog voor het leven.

hij loog voor de vrijheid.

de vrouw

in de kelder

liet wanneer de vliegtuigen overvlogen

bange mannen, vrouwen en kinderen

schuilen voor de bommen.

zij stond voor het leven.

zij stond voor de vrijheid.

de jongen

net achttien

opgeroepen

om te vechten aan het front

nam afscheid van zijn moeder

en zou haar nooit meer zien.

hij vocht voor zijn leven.

hij vocht voor de vrijheid.

deze helden.

gewone mensen zoals jij en ik.

kozen ervoor te vechten

voor de vrijheid.

als een van deze helden

hier niet voor had gekozen.

was mijn opa dan geboren?

had ik dan geleefd?