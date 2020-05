Haagse jongeren mijden massaal meningokokkenvaccinatie

Jongeren die opgeroepen zijn voor een vaccin tegen meningokokken, laten dat in Den Haag massaal afweten. Bijna de helft van de uitgenodigde tieners is afgelopen maand niet komen opdagen. Mogelijk weerhouden de coronamaatregelen jongeren ervan om de prik te halen.

Half april is het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Den Haag weer begonnen met een inentingsronde. Vanwege de corona-uitbraak gebeurt dat niet in grote aantallen tegelijk, maar tijdens een individuele afspraak. Iets meer dan de helft van de ongeveer duizend benaderde 14-jarigen heeft zich gemeld voor een prik.

Sinds 2018 krijgen jongeren in het jaar dat ze 14 worden een uitnodiging voor het vaccin. Belangrijkste aanleiding is een toename van besmettingen onder tieners met type W van de ziekte. In tegenstelling tot andere typen van meningokokken is deze gevaarlijk voor jongeren en kunnen zij er zelfs aan overlijden.