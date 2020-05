“Islamitische middelbare school in Den Haag sluit aan op wensen van ouders en kinderen”

Gemeenteraadslid Tahsin Çetinkaya van Islam Democraten is tevreden met het besluit van onderwijsminister Arie Slob om toestemming te geven voor een islamitische middelbare school in Den Haag, op aanvraag van de Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Rotterdam (Sivor). “Ik ben er heel blij mee. Dit kunnen we omarmen. We kennen al de islamitische basisschool, waar duizenden kinderen zitten die hun school afmaken en niet in dezelfde lijn en intentie het onderwijs kunnen voortzetten. De komst van een islamitische middelbare school sluit aan op de wensen van islamitische ouders en kinderen”, zegt Tahsin in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Door de Haagse PVV wordt het besluit minder enthousiast ontvangen. Fractievoorzitter Sebastian Kruis twittert: “Alles kan, maar dit natuurlijk niet. Elke mogelijkheid aangrijpen om te verhinderen dat deze school er komt kan mooie toevoeging zijn ter bescherming van de vrijheid in Den Haag.” Tahsin reageert: “Toen de aanvraag voor een islamitische basisschool werd ingediend, werd deze ook niet omarmd door deze politici. De grondslag ligt bij onze grondwet om onderwijs ook voor andersdenkend te organiseren. De PVV bekritiseert elk onderwerp dat met de islam te maken heeft, dus daar liggen we niet wakker van.”

Een andere islamitische partij in de Haagse gemeenteraad, de Partij voor de Eenheid, spreekt op Twitter de voorkeur uit voor het Cornelius Haga als islamitische middelbare school. Fractievoorzitter Arnoud van Doorn (PvdE) over de aanvraag van Sivor: “Er gaat in Den Haag geen nep-islamitische school komen die op onrechtmatige wijze is opgericht.” De partij wil opheldering van het stadsbestuur over de mogelijke opstart van islamitisch voortgezet onderwijs in Den Haag.

Onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) reageerde positief op de komst van de islamitische middelbare school: “Vrijheid van onderwijs is een groot goed in Den Haag. Alle checks van het ministerie zijn doorstaan, nu in gesprek over een mogelijke start. Het kan een mooie toevoeging zijn op diverse palet aan scholen in Den Haag, waarbij goed onderwijs voor alle kinderen altijd voorop staat.”

