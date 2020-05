Laatste ADO-landskampioen Dolf Niezen op 94-jarige leeftijd overleden

Voormalig ADO Den Haag-doelman Dolf Niezen is in de nacht van donderdag op vrijdag op 94-jarige leeftijd overleden. Hij was de laatste speler die nog in leven was van het elftal dat in 1943 landskampioen werd.

De in Den Haag geboren Niezen debuteerde als zestienjarige in het eerste elftal van ADO. Hij volgde doelman Willem Koek op, die na de landstitel in 1942 de keepershandschoenen overgaf aan Niezen. In dat jaar was hij al reservekeeper. Hoewel er veel druk op de schouders van de jonge keeper kwam, kon hij er goed mee omgaan. Op 14 juni 1943 werd Sportclub Enschede met 1-0 verslagen en prolongeerde ADO de landstitel met Niezen in het doel.

ADO kreeg in de jaren na de oorlog vaak het credo NSB-club. Iets waar Niezen steevast tegen vocht. ‘Omdat vier mensen van ADO sympathiseerden met de NSB op een achterban van vierhonderd, vijfhonderd mensen. Een verkeerd beeld, de feiten liggen gewoon anders’, tekende het AD op uit zijn mond in 2009.

Handbalkeeper

Ook na de oorlog verdedigde Niezen het Haagse doel. Het was de overgang tussen twee Haagse succesploegen. Onder andere bekende Haagse voetballers als Mick Clavan en Theo Timmermans maakten onderdeel uit van de selectie. In 1949 speelde Niezen zijn laatste wedstrijd voor de residentieclub. Zijn broer Joop zou eveneens voor ADO keepen.

Na zijn ADO-periode speelde Niezen nog drie jaar voor Quick. Bij de overgang naar die club zat wel een addertje onder het gras. Hij mocht niet direct de overstap maken naar ‘de Haantjes’ en moest een jaar wachten. Dat tussenjaar bleef hij toch in conditie, als keeper van handbalvereniging HV’36.

Rutte op bezoek

Na zijn Haagse voetbalperiode verhuisde Niezen naar Gieten in Drenthe. Toen zijn vrouw overleed, kwam hij weer terug naar zijn geliefde Den Haag. Sinds het najaar van 2019 woonde hij in een verzorgingsflat in Benoordenhout. Vorige maand kwam premier Mark Rutte nog langs toen ADO-supporters hem een hart onder de riem kwamen steken vanwege de coronaquarantaine.

