LIVEBLOG: meer thuis moeten blijven zorgt ervoor dat we in Den Haag massaal gaan klussen en opruimen

Het is erg druk bij de afvalbrengstations en er staan lange rijen voor de doe-het-zelf winkels. Nu we zoveel mogelijk thuis moeten blijven gaan veel mensen hun huis en/ of tuin opknappen en zijn we massaal aan het opruimen geslagen.

Bij ons is er ook wat verbouwd… de radiostudio! De planning hiervoor was al gemaakt ruim voor de corona uitbraak overigens, dus we hebben er best lang op moeten wachten, maar hij is eindelijk af. Vanuit een nieuwe studio wordt er vandaag programma Haagse Ochtendradio gemaakt.

Thomas Hekker (7.00-10.00 uur) houdt je op de hoogte van al het Haagse nieuws en ook alles omtrent corona in de stad. Rob Kemperman (12.00 en 15.00 uur) en Tjeerd Spoor (16.00-17.00 uur) werken vanuit een andere (thuis)studio, maar praten je ook bij. Al het nieuws is ook in dit liveblog te lezen.

9.56

Elke vrijdag belt Thomas met Leo Pronk van Sportsignaal.

Luister hier naar het interview met Leo Pronk.



9.45

Alexander Serban vertelt elke week wat voor mooie Scheveningse online activiteiten er zijn. Deze week ook weer tips van Schevenigers die live streams hebben, maar het grootste deel ging het vandaag over Muzee Scheveningen. Het museum en cultuuranker dreigt de subsidie te verliezen nu de adviescommissie Kunstenplan 2021-2024 dit adviseert.

Ook andere Scheveningers maken zich boos hierover en voeren actie. Er is een petitie gestart en Hans Willink neemt elke ochtend om 11 uur voor het museum plaats met het bordje “Muzee is van ons allemaal”. Bekijk hier de reportage.

9.33

De Ramadan is nu een week bezig. We vroegen aan Abdelhamid Taheri van SIORH hoe de vastenmaand verloopt tijdens de coronacrisis: “Normaal gesproken komen duizenden moslims samen voor gebed in de moskee en komen we tijdens de avondmaaltijd en in de nachten ook samen, dat kan nu helaas niet. We mloeten andere manieren vinden om verbinding met elkaar te maken en toch samenhorigheid te voelen”.

Luister hier naar Abdelhamid Taheri.

9.29

Het Literatuurmuseum heeft een online gratis tentoonstelling: ‘De achterkant van de Bevrijding’. Jennie Barbier van het museum vertelt erover in Haagse Ochtendradio. Ook vretelt ze over anderecollecties van het museum die je online kan bekijken.

Luister hier naar het interview met Jennie Barbier.

9.12

De opening van LEGOLANDĀ® Discovery Centre Scheveningen is tot nader order uitgesteld vanwege de RIVM veiligheidseisen. Aankomend weekend zou het First to Play Weekend plaatsvinden. De tickets voor 2 en 3 mei of andere data blijven geldig voor een nieuwe datum.

Tot de tijd van de opening geeft Legoland leuke tips en opdrachten. Elke woensdag is er een bouwer die een leuk filmpje plaatst. Weer een quanrantaine thuis vermaak tip šŸ˜‰

8.50

Volgende week is het Bevrijdingsdag en vieren we 75 jaar vrijheid. Niet groots op het malieveld en door heel de stad, maar net zoals Koningsdag en Pasen zoveel mogelijk veilig thuis volgens de RIVM regels.

Jongeren vrijheidsambassadeur Jim van Dongen vertelt erover aan Den Haag FM: “Ik ga er wel bij stil staan, maar het is raar om nu vrijheid te vieren terwijl je niet alle vrijheid hebt om het te vieren zoals gepland was”.

8.28

Door de corona uitbraak en de maatregelen kan de eredivisie voetbalcompetitie niet uitgespeeld worden en is besloten door de KNVB dat ADO in de eredivisie blijft. Pim Markering ging de straat op om te vragen wat Den Haag van dit besluit vindt. Bekijk hier het filmpje.

8.10

Het thuis klussen en opruimen nu we zoveel mogelijk thuis moeten blijven zorgt voor enorme drukte bij de afvalbrengstations. Wij zijn een kijkje gaan nemen bij de Haagse Milieu Services. Hier of op Den Haag TV is de reportage te zien. Eerder deze week ging ook premier Rutte langs bij een milieustraat.

7.54

Als het aan D66 ligt wordt er gekeken naar de mogelijkheden om terrassen van de Haagse horeca groter te maken en zou de gemeenten soepeler moeten omgaan met de regels. Lees er hier meer over.

7.10

Vandaag wordt de nieuwe studio in gebruik genomen. In deze corona tijden even mooi nieuws wat we willen vieren. Daarom is Thomas verrast met een ontbijtje. Luister je ook weer mee en vandaag misschien ook even via Den Haag TV, zodat je de nieuwe studio kan bewonderen.

Dank aan Victor en Martijn en alle anderen die aan de studio hebben gewerkt. Vandaag applaudisseren wij voor onze technici.

